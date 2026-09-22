El Parlamento Europeo admite la denuncia de una asociación madrileña sobre el impacto acústico de aviones en Barajas

Archivo - Aviones en la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 30 de marzo de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite de la denuncia presentada por la plataforma contra el impacto acústico de Sanse Sin Aviones provocado por la nueva ruta de despegue de la pista 36L del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

En una carta firmada por el presidente de la Comisión de Peticiones, Bogdan Rzonca, a la que ha accedido Europa Press, se establece que se trata de un asunto que entra "dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea" y se pide a la Comisión que lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto.

La directiva sobre ruido ambiental exige que los Estados miembros elaboren y publiquen, cada cinco años, mapas de ruido que muestren la exposición al ruido en, entre otros, aglomeraciones con más de 100.000 habitantes. Expone que la directiva no establece valores límite ni objetivos, ni prescribe las medidas que deben incluirse en los planes de acción, dejando así estas cuestiones a discreción de las autoridades competentes de los Estados miembros.

Al respecto, la Plataforma Vecinal Sanse Sin Aviones ha subrayado este martes que se trata de "un importante avance en su lucha por el derecho a la salud y al descanso de los ciudadanos".

Los hechos denunciados se remontan al 8 de septiembre de 2022 cuando ENAIRE implantó una nueva codificación de despegue en horario diurno, solicitada originalmente en 2020 por el entonces alcalde de la localidad para alejar los aviones de la urbanización Fuente del Fresno, donde él mismo residía (con unos 2.600 habitantes), ha señalado la plataforma.

Esta decisión desplazó la huella de ruido hacia barrios "mucho más densamente poblados" como Dehesa Vieja, Rosa Luxemburgo y Tempranales, impactando a más de 50.000 ciudadanos y a infraestructuras sensibles como el Hospital Universitario Infanta Sofía. Es por ello que la Plataforma Vecinal Sanse Sin Aviones, valora "muy positivamente" la respuesta desde Bruselas al afirmar que llevan casi cuatro años "sufriendo un aumento drástico del ruido diario y enfrentándose a una situación de bloqueo por parte del Ayuntamiento, AENA y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)".

El objetivo final de la plataforma sigue siendo que las autoridades españolas cumplan con los principios de "proporcionalidad y prevención" que exige Europa, reviertan la actual ruta y restablezcan la trayectoria anterior, la cual resultaba "mucho menos lesiva para la mayoría de la población".