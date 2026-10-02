El paro aumenta un 0,99% en septiembre en la Comunidad de Madrid, hasta los 283.285 desempleados

Archivo - Una persona pasa por delante de una Oficina de Empleo - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid aumentó un 0,99% en septiembre con 2.773 desempleados más en relación al mes de agosto, hasta alcanzar la cifra global de 283.285 personas en paro.

Según datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a septiembre de 2025, se han registrado 5.229 desempleados más en la región madrileña, lo que supone un aumento interanual del 1,88%.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo al finalizar el mes de septiembre ha subido en 23.587 respecto al mes de agosto (1%), una "subida dentro del promedio de los meses de septiembre de la serie".

De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.379.505, la cifra más baja para un mes de septiembre desde 2007. De este total, a finales de septiembre constaban 56.476 personas en paro inscritas tras acogerse a la regularización extraordinaria y el 52% llevaban menos de un mes inscritas en el SEPE.

El paro registrado disminuyó en septiembre en dos comunidades autónomas en relación al mes anterior: Canarias (-4.156) y La Rioja (-135). Por el contrario, sube en las 15 comunidades restantes, encabezadas por Andalucía (6.733), Comunidad de Madrid (2.773) y Galicia (2.746).

DATOS DE MADRID

De la cifra total de desempleados en la Comunidad de Madrid en el noveno mes del año, que suman 283.285 personas en paro, 114.254 son hombres y 169.031 son mujeres. En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó hasta los 20.807 desempleados, de los cuales 11.184 son hombres y 9.623 son mujeres, mientras que el grupo de más de 25 años alcanzó los 262.478 desempleados.

Por sectores, el que engloba mayor número de parados en la región madrileña es el de Servicios, con 228.889; seguido de Construcción, con 17.203. Por su parte, Industria cuenta con 14.604 personas en paro, y Agricultura cuenta con 1.687 desempleados. Por otro lado, 20.902 vienen del grupo sin empleo anterior.

En cuanto al paro entre extranjeros en la Comunidad de Madrid, se situó en 55.599 personas en septiembre, lo que se traduce en 2.472 desempleados más respecto al mes anterior, una subida del 4,65%. En tasa anual, se registraron 9.413 desempleados extranjeros más (20,38%). Del total, 16.379 proceden de países comunitarios y 39.220 de extracomunitarios.

Dentro del desempleo registrado por extranjeros en la región, el mayor número de parados se concentra en el sector Servicios (38.561), seguido de Construcción (5.960), Industria (2.133) y Agricultura (473).

A nivel nacional, por sectores económicos con respecto a agosto, el paro registrado disminuye en Construcción en 1.726 personas (-1,04%) y apenas varía en la Industria con 39 personas en desempleo más (0,02%). Se incrementa en los sectores de Servicios en 6.707 personas (0,40%) y en Agricultura con 601 personas en paro más (0,87%).

El desempleo masculino se sitúa en 951.100 al ascender en 13.939 personas (1,49%). Si se compara con septiembre de 2025, el paro femenino cae en 40.499 mujeres (-2,76%) y el paro masculino baja en 1.661 hombres (-0,17%).

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años asciende en el mes de septiembre en 21.411 personas (12,77%) respecto al mes anterior. El total se sitúa en 189.141.

SUBE LA CONTRATACIÓN

Respecto a los contratos, la Comunidad de Madrid registró 241.722 contratos en septiembre, es decir, 95.269 más que en el mes anterior, lo que supone un aumento del 65,5%. En tasa interanual aumentaron un 4,39%, con 10.157 contratos más que en el mismo mes del año 2025.

Del total de contratos, 126.432 fueron indefinidos en la región, 60.545 más de los firmados en agosto, mientras que los temporales sumaron 115.290, 34.724 más. De esta forma, los contratos indefinidos en septiembre suponen el 48,22% del total, mientras que los temporales corresponden al 51,78% del total de los registrados en la región.

Por sectores, el mayor número de contratos se concentró en septiembre en Servicios, hasta 215.298, seguido por la Industria con 12.714, Construcción (12.875) y Agricultura (835).

Además, los contratos a extranjeros sumaron un total de 82.477 contratos en septiembre, un aumento del 49,17% (27.187 contratos más que en agosto). En tasa interanual suben un 33,92% con 20.888 contratos más.

En cuanto a los datos nacionales, en septiembre de este año se registraron 1.597.612 contratos, un 4,16% más que el mismo mes del año pasado. De ellos 706.948 fueron contratos indefinidos, un 6,5% más que en septiembre de 2025. En total, el 44,25% de todos los contratos realizados en septiembre fueron indefinidos.