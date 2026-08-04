El paro aumenta un 1,42% en julio en la Comunidad de Madrid, hasta los 273.631 desempleados

Archivo - Cartel de una Oficina de Empleo - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid aumentó un 1,42% en julio con 3.822 desempleados más en relación al mes de junio, hasta alcanzar la cifra global de 273.631 personas en paro.

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a julio de 2025, se han registrado 2.245 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 0,81%.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 19.517 personas en julio en relación con el mes anterior (+0,85), situándose en 2,311 millones de personas, la cifra más baja en este mes desde 2007, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras la caída de junio, el número total de desempleados se situó en 2.291.982 personas, bajando de la cota de los 2,3 millones de parados por primera vez desde enero de 2008, ha subrayado el Ministerio. En términos interanuales el paro ha descendido en 93.107 personas (-3,87%).

El área que encabeza Enma Saiz ha destacado que en los meses de julio de 2010 a 2019 el paro registrado se redujo de promedio en 45.467 personas y que tras la Reforma Laboral impulsada por el Ejecutivo de coalición, el promedio de bajada es de 4.981 personas.

EL PARO BAJA EN TRES COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El paro registrado disminuyó en junio en tres comunidades autónomas en relación al mes anterior: Andalucía (-9.661 personas), Extremadura (-767 personas) y Cantabria (-250 personas).

Por contra, sube en las 14 comunidades restantes, encabezadas por Cataluña (7.705), Comunidad Valenciana (7.021) y Comunidad de Madrid (3.822).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado desciende en 13 de ellas, encabezadas por Cádiz (-3.479), Sevilla (-1.618) y Málaga (-1.580); aumenta en las 39 provincias restantes, entre estas destacan los incrementos de Barcelona (5.941), Valencia (4.509) y Madrid (3.822).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 4.208 desempleados respecto al mes anterior (+1,2%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 342.086 desempleados, lo que supone 10.068 parados más que hace un año (+3%).

DATOS DE MADRID

De la cifra total de desempleados en la Comunidad de Madrid en el séptimo mes del año, que suman 273.631 personas en paro, 109.686 son hombres, lo que supone un aumento de 1.379 desempleados respecto al mes anterior, y 163.945 son mujeres, 2.443 más.

En julio, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 97 parados más que a cierre del pasado mes, hasta los 17.263 desempleados, de los cuales 9.220 son hombres y 8.043 son mujeres, mientras que el grupo de más de 25 años alcanzó los 256.368 desempleados, un crecimiento de 3.725 personas.

Por sectores, el que engloba mayor número de parados en la región madrileña es el de Servicios, con 222.280, 3.436 parados más que en junio; seguido de Construcción, con 16.894, que cuenta 30 parados más.

Por su parte, Industria cuenta con 14.320 personas en paro, 66 desempleados menos, y Agricultura cuenta con 1.632 desempleados, lo que se traduce en 16 parados menos. Por otro lado, 18.571 vienen del grupo sin empleo anterior, es decir, 438 personas más que en junio.

En cuanto al paro entre extranjeros en la Comunidad de Madrid, se situó en 50.530 personas en julio, lo que se traduce en 1.345 desempleados más respecto al mes anterior, una subida del 2,73%. En tasa anual, se registraron 4.210 desempleados extranjeros más (9,09%). Del total, 16.368 proceden de países comunitarios y 34.162 de extracomunitarios.

Dentro del desempleo registrado por extranjeros en la región, el mayor número de parados se concentra en el sector Servicios (35.666), seguido de Construcción (5.756), Industria (2.012) y Agricultura (448).

A nivel nacional, por sectores económicos con respecto a junio, el paro registrado asciende en los sectores de Servicios 8.221 (0,50%), Construcción 2.433 (1,53%), Industria 473 (0,27%) y Agricultura 122 (0,17%). El colectivo Sin Empleo Anterior aumenta en 8.268 (3,65%).

El desempleo masculino se sitúa en 915.483 al ascender en 11.810 personas (1,31%) y el femenino en 1.396.016 aumenta en 7.707 (0,56%) en relación al mes de junio. Si se compara con julio de 2025, el paro masculino baja en 29.140 (-3,08%) y el femenino cae en 63.967 (-4,97%).

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años desciende en el mes de julio en 238 personas (-0,15%) respecto al mes anterior. El paro de 25 y más años sube en 19.755 (0,93%).

SUBE LA CONTRATACIÓN

Respecto a los contratos, la Comunidad de Madrid registró 215.405 contratos en julio, es decir, 18.101 menos que en el mes anterior, lo que supone una caída del 7,75%. En tasa interanual bajaron un 3,62%, con 8.085 contratos menos que en el mismo mes del año 2025.

Del total de contratos, 89.164 fueron indefinidos en la región, 16.650 menos de los firmados en junio, mientras que los temporales sumaron 126.241, 1.451 menos. De esta forma, los contratos indefinidos en junio suponen el 41,4% del total, mientras que los temporales corresponden al 58,6% del total de los registrados en la región.

Por sectores, el mayor número de contratos se concentró julio en Servicios, hasta 190.856, seguido por la Industria con 12.204, Construcción (11.827) y Agricultura (518).

Además, los contratos a extranjeros sumaron un total de 71.405 contratos en julio, un aumento del 0,32% (229 contratos más que en junio). En tasa interanual suben un 15,93% con 9.812 contratos más.

En cuanto a los datos nacionales, en julio de este año se registraron 1.587.141 contratos, un 0,12% menos que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 617.211 fueron contratos indefinidos, un 1,19% más que en julio de 2025.

En total, el 38,9% de todos los contratos realizados en julio fueron indefinidos, porcentaje 2,5 puntos menor al de junio de este año (41,4%).