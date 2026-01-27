El paro en la Comunidad de Madrid baja en 57.300 personas y cierra 2025 con más de 78.000 empleos

Archivo - Fachada de una oficina del SEPE, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El paro en la Comunidad de Madrid bajó en 57.300 personas en 2025, un 17,4% menos que en el año anterior, y se crearon 78.800 puestos de trabajo, lo que supone un aumento de un 2,3%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último trimestre del año, el número de parados bajó en 34.100 personas en la región y la tasa de paro se sitúa en 7,04%. Esta cifra de parados es la más baja en un cuarto trimestre desde 2007.

Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el cuarto trimestre la mayoría de veces en Madrid (13 veces) mientras que ha bajado en 11 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más grande desde 2024.

En el cuarto trimestre se crearon en la región 59.300 puestos de trabajo (+1,7% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 3.579.900 personas, la cifra más alta de ocupación en un cuarto trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del cuarto trimestre en 3.851.100 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 25.200 personas (+0,66%).

En el último año el paro se ha reducido en 57.300 personas en la Comunidad de Madrid y se han creado 78.800 empleos, mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 21.500 personas (+0,6%).

Por sexos, en el cuarto trimestre el desempleo femenino bajó en 20.200 mujeres (-12,8%), frente a un retroceso del paro masculino de 13.900 parados (-9,4%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 137.400 y la tasa de paro femenino en el 7,25% . Por su parte, 133.800 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 6,84%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en la región se redujo en 11.900 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 18,14%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido subió en 42.800 personas en el cuarto trimestre en la región y el de temporales se incrementó en 3.600 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 3.154.500 personas, de los que 2.797.800 tenían contrato indefinido (el 88,69%) y 356.700, temporal (el 11,31%).

Mientras que el sector privado generó 62.200 puestos de trabajo en Madrid, un 2,05% más, hasta un total de 3.094.100 ocupados, el sector público destruyó 2.900 puestos de trabajo, un -0,59% menos, hasta un total de 485.800 ocupados.

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 21.000 personas en el cuarto trimestre (-0,69%) en la comunidad hasta los 3.038.100 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 80.200 (+17,38%), hasta sumar 541.700 personas.

Por sectores, el paro bajó en Servicios, 22.200 menos (-14,68%); Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 17.600 menos (-12,61%), mientras que se incrementó en Construcción, 4.200 más (+56%); Industria, 1.400 más (+19,72%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Baleares (+10.800), País Vasco (+6.600) y Galicia (+4.300) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Comunitat Valenciana, Madrid y Andalucía en donde menos, con retrocesos de 39.100, 34.100 y un 28.100, respectivamente.

En cuando al empleo, Madrid (+59.300), Canarias (+35.700) y Comunitat Valenciana (+19.500) fueron las comunidades que más empleo crearon, frente a Baleares, Cataluña y Castilla y León en el lado contrario, con 57.900, 37.400 y un 5.000 empleos menos, respectivamente.

A nivel nacional, el paro bajó en 118.400 personas en 2025, lo que supone un 4,5% menos que en 2024, mientras el empleo creció en 605.400 puestos de trabajo (+2,8%), cerrándose el ejercicio con un nuevo récord de 22.463.300 ocupados y un número de desempleados inferior a los 2,5 millones.

El descenso del paro en 2025 ha sido inferior al de los años 2024 (-265.300 desempleados) y 2023 (-193.400), pero ha superado el registrado en 2022 (-79.900). En el caso de la ocupación, los 605.400 empleos creados en 2025 superan los 468.100 de 2024, pero no los 783.000 de 2023.

Con el retroceso de 2025, el paro acumula cinco años consecutivos de descensos. En lo que respecta al empleo, se encadenan también cinco años de crecimiento tras un 2020, el año del Covid-19, en el que se destruyeron 622.000 puestos de trabajo.