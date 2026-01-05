El paro en la Comunidad de Madrid cierra 2025 con 274.930 desempleados, un 3,2% menos que el año anterior

Archivo - Una oficina del SEPE - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid ha bajado un 3,2% en el cierre de 2025, con 9.099 personas menos en relación al año anterior, hasta alcanzar la cifra global de 274.930 personas en paro en la región.

Con la bajada del último año, se acumulan ya cinco ejercicios consecutivos de descensos en el desempleo en la región. En diciembre, se registraron 1.504 desempleados menos en relación al mes de noviembre, lo que supone un 0,54% menos respecto a noviembre, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El número total de desempleados (274.930) es la cifra más baja al cierre de un año desde 2007, al igual que sucede con el paro anotado en el cierre de año a nivel nacional, un descenso de 152.048 personas (-6%), hasta un total de 2.408.670 desempleados.

En Madrid, dentro de la serie histórica comparable, iniciada en 1996, la bajada del paro de 2025 es la más reducida desde el año 2023.

De la cifra total de desempleados, el año cerró con 162.757 mujeres desempleadas, 4.958 menos que el año precedente y 112.173 hombres, lo que supone un descenso de 4.141 en el número de parados en el último año.

Además, en 2025, el paro entre los jóvenes menores de 25 años bajó, con 301 parados menos y el desempleo entre las personas de 25 o más años se redujo en 8.798 desempleados.

Por sectores, en el último mes del año el paro bajó en Servicios, 1.536 menos (-0,69%); Sin empleo anterior, 770 menos (-4,21%); Agricultura, 43 menos (-2,33%), mientras que se incrementó en Construcción, 756 más (+4,12%); Industria, 89 más (+0,6%)

Al cierre de diciembre, los sectores con más parados son Servicios (221.677) y Construcción (19.096), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (1.800), Industria (14.835) y Sin empleo anterior, con 17.522.

Los contratos a extranjeros sumaron 47.117 en la región madrileña en 2025, un 6,01% menos (-3.011 contratos) comparado con el año anterior. En tasa mensual, frente noviembre, se redujeron un 0,37%, con 175 contratos menos. En concreto, 16.846 correspondieron a ciudadanos de países comunitarios y 30.271 de fuera de la UE.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, con el descenso registrado en 2025, el paro encadena cinco años consecutivos de retrocesos tras el contabilizado en 2021, cuando se experimentó una caída récord de 782.232 desempleados por el fin de las restricciones asociadas a la pandemia; el registrado en 2022 (-268.252 parados); el experimentado en 2023 (-130.197 desempleados) y el que tuvo lugar en 2024 (-146.738 parados).

Así, dentro de la serie histórica comparable, iniciada en 1996, la bajada del paro de 2025 supera a las registradas en 2023 y 2024, pero se queda por debajo de las de 2022 y 2021, en plena recuperación tras la pandemia. En 2020, el primer año del Covid, el paro se disparó en 724.532 personas, mientras que en 2019 se redujo en algo más de 38.000 personas.

A los 2,4 millones de desempleados con los que se cerró 2025 se ha llegado después de que el paro bajara en diciembre en 16.291 personas respecto al mes anterior (-0,7%), su peor dato en un mes de diciembre desde 2020, cuando subió en algo más de 36.000 personas.

Este retroceso del desempleo en diciembre se concentró en las mujeres, con 22.096 paradas menos (-1,5%), ya que entre los varones el paro subió en 5.805 desempleados (+0,6%). Entre los menores de 25 años, el desempleo se redujo en diciembre en 11.470 personas (-6,1%) y entre los mayores de 25 bajó en 4.821 personas (-0,2%).

En términos desestacionalizados, el paro bajó en diciembre en 6.952 personas respecto a noviembre.

El paro disminuyó el año pasado en todos los sectores económicos, especialmente en los servicios, que restaron 94.634 desempleados en el año (-5,1%). Le siguieron, en valores absolutos, la construcción, con 20.474 parados menos (-10,3%), y la industria, que registró un descenso de 12.987 desempleados (-6,4%).

Cerca se quedó la agricultura, que lideró las caídas en términos relativos (-11,7%) tras recortar su cifra de parados en 9.806 personas. Por su parte, el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primer empleo, redujo su volumen de desempleados en 14.147 personas respecto a 2024 (-6%).

El paro bajó en 2025 en ambos sexos, aunque en valores absolutos lo hizo en mayor medida entre las mujeres. Así, el desempleo femenino descendió en 87.563 mujeres respecto a 2024 (-5,7%), frente a un retroceso anual del paro masculino de 64.485 desempleados (-6,3%).

Por edades, el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años retrocedió un 4,8% en 2025, con 8.949 parados menos que en 2024, hasta situarse en un mínimo histórico de 176.852 desempleados. Por su parte, el paro de las personas con 25 años y más bajó en 2025 en 143.099 desempleados (-6%), hasta un total de 2.231.818 parados.

ANDALUCÍA Y COMUNIDAD VALENCIANA LIDERAN LA CAÍDA DEL PARO EN 2025

El paro descendió en 2025 en todas las comunidades autónomas, menos en País Vasco, donde aumentó en 54 personas. Los mayores retrocesos del desempleo, en valores absolutos, se los anotaron Andalucía (-51.782 desempleados), Comunidad Valenciana (-25.560), Cataluña (-11.959), Castilla-La Mancha (-10.958) y Canarias (-10.051).

En valores relativos, el mayor retroceso del desempleo fue para Castilla-La Mancha (-8,6%), seguida de Extremadura (-8,18%), de Andalucía (-8,16%) y de Comunidad Valenciana, donde el paro bajó el año pasado un 8,10%. Estas cuatro comunidades fueron las únicas donde el descenso anual del desempleo superó el 8%.

Por su parte, la menor caída del paro en términos absolutos se dio en La Rioja, con 202 desempleados menos que en 2024. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el paro bajó el año pasado en 722 y 849 desempleados, con descensos relativos del 7,6% y del 9,9%, respectivamente.

Según los datos de Trabajo, el paro registrado entre los extranjeros disminuyó en 2025 en 15.579 desempleados (-4,4%) respecto a 2024, hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 336.781, lo que supone 1.529 parados menos de los que había en noviembre (-0,4%).