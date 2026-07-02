El paro desciende un 1% en junio en la Comunidad de Madrid, hasta los 269.809 desempleados

Varias personas hacen cola en una Oficina de Empleo, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%) debido, sobre tod - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid bajó un 1% en junio con 2.733 desempleados menos en relación al mes de mayo, hasta alcanzar la cifra global de 269.809 personas en paro.

Según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a junio de 2025, se han registrado 4.929 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 1,79%.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 28.739 personas en junio en relación con el mes anterior (-1,2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo por la llegada de la temporada estival en el turismo y la hostelería, según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras la caída de junio, el número total de desempleados se situó en 2.291.982 personas, bajando de la cota de los 2,3 millones de parados por primera vez desde enero de 2008, ha subrayado el Ministerio.

Pese a ello, el descenso del desempleo registrado el mes pasado es el peor dato para un mes de junio desde 2020, cuando el desempleo subió en 5.107 personas en plena crisis del Covid. Excluyendo ese año y la subida en más de 36.800 parados de junio de 2008, cuando España estaba inmersa en la crisis financiera, el de junio de este año ha sido el menor descenso del desempleo en este mes desde 2007, cuando disminuyó en 7.362 personas.

EL PARO BAJA EN 11 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El paro registrado disminuyó en junio en 11 comunidades autónomas en relación al mes anterior, especialmente en Andalucía (-11.597 desempleados), Galicia (-3.587 parados) y Castilla y León (-2.895 personas).

Por contra, subió en seis regiones, encabezadas por Murcia (+739 desempleados), País Vasco (+479) y Baleares (+100).

En cuanto a las provincias, el desempleo registrado bajó en 42, principalmente en Cádiz (-3.933 desempleados), Málaga (-3.123) y Madrid (-2.733), y subió en diez, sobre todo en Murcia (+739 desempleados), Guipúzcoa (+391 desempleados) y Lleida (+255).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros subió en 4.208 desempleados respecto al mes anterior (+1,2%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 342.086 desempleados, lo que supone 10.068 parados más que hace un año (+3%).

DATOS DE MADRID

De la cifra total de desempleados en la Comunidad de Madrid en el sexto mes del año, que suman 269.809 personas en paro, 108.307 son hombres, lo que supone un descenso de 1.886 desempleados respecto al mes anterior, y 161.502 son mujeres, 847 menos.

En junio, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 580 parados menos que a cierre del pasado mes, hasta los 17.166 desempleados, de los cuales 9.302 son hombres y 7.864 son mujeres, mientras que el grupo de más de 25 años alcanzó los 252.643 desempleados, un descenso de 2.153 personas.

Por sectores, el que engloba mayor número de parados en la región madrileña es el de Servicios, con 218.844, 2.019 parados menos que en mayo; seguido de Construcción, con 16.864, que cuenta 1.364 parados menos.

Por su parte, Industria cuenta con 14.320 personas en paro, 255 desempleados menos, y Agricultura cuenta con 1.648 desempleados, lo que se traduce en 54 parados menos. Por otro lado, 18.133 vienen del grupo sin empleo anterior, es decir, 95 personas menos que mayo.

En cuanto al paro entre extranjeros en la Comunidad de Madrid, se situó en 49.185 personas en junio, lo que se traduce en 407 desempleados menos respecto al mes anterior, una bajada del 0,82%. En tasa anual, se registraron 1.397 desempleados extranjeros menos (-2,92%). Del total, 16.261 proceden de países comunitarios y 32.924 de extracomunitarios.

Dentro del desempleo registrado por extranjeros en la región, el mayor número de parados se concentra en el sector Servicios (34.993), seguido de Construcción (5.796), Industria (2.017) y Agricultura (450).

A nivel nacional, por sectores, el paro registrado descendió, sobre todo, en los servicios, con 28.498 desempleados menos (-1,7%), seguido de la industria (-2.829 desempleados, -1,6%); la construcción, que restó 1.326 parados (-0,8%), y la agricultura, donde bajó en 384 personas (-0,5%).

Por su parte, el desempleo aumentó en 4.298 personas (+1,9%) en el colectivo sin empleo anterior, compuesto mayoritariamente por jóvenes en busca de su primera experiencia laboral.

El paro retrocedió en junio en ambos sexos, aunque el descenso fue mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino bajó en 15.801 mujeres en comparación con mayo (-1,1%), mientras que el masculino se redujo en 12.938 desempleados (-1,4%).

Así, al finalizar el sexto mes de 2026, el número total de varones en paro se situó en 903.673 desempleados, mientras que el de mujeres totalizó 1.388.309 desempleadas, bajando de la cota de 1,4 millones por primera vez desde agosto de 2008.

SUBE LA CONTRATACIÓN

Respecto a los contratos, la Comunidad de Madrid registró 233.506 contratos en junio, es decir, 47.787 más que en el mes anterior, lo que supone una subida del 25,73%. En tasa interanual subieron un 12,37%, con 25.706 contratos más que en el mismo mes del año 2025.

Del total de contratos, 105.814 fueron indefinidos en la región, 17.142 más de los firmados en junio, mientras que los temporales sumaron 127.692, 30.645 más. De esta forma, los contratos indefinidos en junio suponen el 49,08% del total, mientras que los temporales corresponden al 50,92% del total de los registrados en la región.

Por sectores, el mayor número de contratos se concentró junio en Servicios, hasta 208.282, seguido por la Construcción con 12.367, Industria (12.179) y Agricultura (678).

Además, los contratos a extranjeros sumaron un total de 71.176 contratos en junio, un aumento del 20,4% (12.060 contratos más que en mayo). En tasa interanual suben un 33,45% con 17.841 contratos más.

En cuanto a los datos nacionales, en junio de este año se registraron 1.649.394 contratos, un 10,2% más que en el mismo mes de 2025. De todos ellos, 683.861 fueron contratos indefinidos, un 16,3% más que en junio de 2025.

En total, el 41,4% de todos los contratos realizados en junio fueron indefinidos, porcentaje casi 2,2 puntos superior al del mismo mes del año pasado y algo inferior al registrado en mayo de este año (43,2%).

Dentro de los indefinidos, en junio se realizaron 266.028 contratos a tiempo completo, un 19,5% más que igual mes del año anterior; 155.889 a tiempo parcial (+22,1%) y 258.899 fijos discontinuos (+10,2%).

PRESTACIONES

Trabajo ha informado que un total de 184.684 personas en la Comunidad de Madrid percibieron algún tipo de prestación por desempleo entre las diferentes modalidades a cierre de mayo (último dato disponible).

En concreto, 115.336 personas obtuvieron prestación contributiva; 69.284, subsidio y 64 renta activa de inserción. La cuantía media de prestación contributiva por beneficiario fue de 1.065,4 euros. El gasto en prestaciones por desempleo alcanzó los 252.917 millones de euros en la región.

A nivel nacional, el Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó el pasado mes de mayo (último dato disponible) la cifra de 1.934,6 millones de euros, un 3,3% más que igual mes de 2025.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.171,8 euros en el quinto mes del año, un 3,3% más que en mayo del año pasado.