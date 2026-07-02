La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid sube un 0,3% en junio y gana 13.956 cotizantes

Archivo - Fachada de la oficina del INEM, a 4 de marzo de 2025, en Madrid (España). El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid subió un 1,45% en febrero con 4.172 desemplea - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante el mes de junio subió un 0,36% en relación al mes anterior, y ganó una media de 13.956 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este jueves.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 3,49% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 132.684 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la región llega hasta las 3.934.223 personas.

Del conjunto de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid, 3.483.753 pertenecen al Régimen General, 446.629 son autónomos, 3.841 se inscriben en el Régimen del Mar y no cuenta con ningún cotizante en el del Carbón. Asimismo, 2.160 se inscriben en el sector agrario y 99.843 en el de servicios al hogar.

A nivel nacional, la Seguridad Social rompió en junio la barrera de los 22,4 millones de ocupados tras ganar una media de 128.533 cotizantes respecto al mes anterior (+0,6%), impulsada especialmente por el comercio y la hostelería, que sumaron más de 76.000 nuevos ocupados por la campaña de verano, así como por la afiliación de extranjeros, que creció en 86.630 cotizantes tras el proceso de regularización.

El aumento del empleo durante el mes pasado es el tercer mayor incremento en un mes de junio de toda la historia, tras el de junio de 2021 y junio de 2005, y sitúa el número de afiliados medios en 22.466.339 cotizantes. Según el Ministerio, la afiliación diaria se mantuvo por encima de los 22,5 millones de personas desde el día 15 al 19 de junio, alcanzándose un máximo de 22.566.248 ocupados el día 18.

LA AFILIACIÓN SUBE EN 15 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La afiliación media subió en junio en 15 comunidades autónomas respecto al mes anterior, especialmente en Cataluña (+37.053 ocupados), Baleares (+24.372) y Madrid (+13.956).

Los únicos descensos se dieron en Andalucía, que restó 13.887 afiliados respecto a mayo, y en La Rioja, con 835 ocupados menos.

HOSTELERÍA Y COMERCIO TIRAN FUERTE DEL EMPLEO

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 113.653 afiliados medios en junio (+0,6%), hasta superar los 18,9 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 12.017 afiliados (+0,3%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en un nuevo máximo de 3.472.460 personas. En comparación con junio de 2025, hay 50.800 autónomos más cotizando a la Seguridad Social (+1,5%).

Dentro del Régimen General, el comercio protagonizó el mayor repunte de la afiliación respecto al mes anterior, con 39.325 nuevos ocupados (+1,5%), seguido de la hostelería, con 37.696 nuevos cotizantes (+2,2%), y de las actividades administrativas, que sumaron 29.316 afiliados medios (+2%).

Por contra, el fin del curso escolar llevó a la educación a perder casi 58.300 afiliados respecto al mes anterior (-4,2%).

Por su parte, el Sistema Especial Agrario perdió 26.835 cotizantes respecto al mes anterior (-3,9%) y el del Hogar rompió su racha negativa y sumó 7.210 ocupados (+2%).

RÉCORD DE MUJERES OCUPADAS Y DE AFILIADOS EXTRANJEROS

El ascenso de la afiliación media en junio fue mayor entre los varones, que ganaron 107.361 afiliados en el mes (+0,9%), situándose el total de hombres ocupados en 11.845.862 trabajadores, nuevo máximo histórico.

Por su parte, la afiliación femenina creció en junio en 21.172 ocupadas (+0,2%), lo que llevó el total de mujeres cotizantes hasta la cifra de 10.620.477 afiliadas, también nuevo máximo de la serie.

La afiliación masculina se ha incrementado en 313.873 cotizantes en el último año y en 1,6 millones desde 2018, mientras que la femenina ha crecido en 291.371 ocupadas desde junio de 2025 y en más de 1,8 millones desde 2018. En términos relativos, el empleo femenino ha aumentado un 21% desde 2018 y el masculino, un 15,8%.

Las mujeres suponen actualmente el 47,3% del total de afiliados, más de un punto por encima del dato de 2018. Su presencia en el mercado laboral crece a un ritmo del 2,8% con respecto a junio de 2025, según el Departamento que dirige Elma Saiz.

Por su parte, los extranjeros concentraron dos de cada tres puestos de trabajo creados en junio al ganar 86.630 cotizantes respecto al mes anterior, un 2,6% más, hasta alcanzar un nuevo máximo de 3.446.178 ocupados. Son 350.163 afiliados más que hace un año y representan el 15,3% del total de cotizantes.

Por grupos de edad y en comparación con 2018, la afiliación de los mayores de 55 años ha aumentado un 52,2%, hasta casi 5 millones, mientras que la de los menores de 30 años ha subido un 34,2%, hasta 3,7 millones. Estos porcentajes están muy por encima del incremento medio del sistema en este periodo (+18,2%).