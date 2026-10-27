El paro sube en 21.100 personas en el tercer trimestre en la Comunidad y se destruyen 49.200 empleos

Archivo - Archivo.- Fachada de una oficina de empleo en Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 21.100 personas en el tercer trimestre en Madrid hasta los 319.000 desempleados, un 7,1% más que el trimestre anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la bajada del tercer trimestre, la tasa de paro en la región se sitúa en 8,18%.

Esta cifra de parados es la más alta en un tercer trimestre desde 2024. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha bajado en el tercer trimestre la mayoría de veces en Madrid (14 veces) mientras que ha subido en 11 ocasiones.

En el conjunto del país, el paro subió en 95.900 personas en el tercer trimestre del año, lo que supone un 3,8% más que en el trimestre anterior, registrando su mayor alza en un tercer trimestre desde el año 2020, mientras que la ocupación aumentó en 73.600 puestos de trabajo (+0,3%), su menor incremento en un tercer trimestre desde el ejercicio 2019.

En el tercer trimestre se destruyeron en la región 49.200 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 3.582.100 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 3.901.100 personas en la región, tras reducirse en los últimos tres meses en 28.000 personas (0,71%).

En el último año el paro ha aumentado en 13.700 personas (+4,5%) en Madrid y se han creado 61.500 empleos (+1,7%), mientras que el volumen de activos se ha reducido en 75.200 personas (2%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino subió en 9.600 mujeres (+5,73%), mientras que el paro masculino se incrementó en 11.600 parados (+8,8%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 176.900 y la tasa de paro femenino en el 9,13% . Por su parte, 142.100 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 7,24%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Madrid aumentó en 5.400 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 23,41%%.

TIPO DE CONTRATOS

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 16.500 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales cayó en 16.900 asalariados. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 3.187.800 personas, de los que 2.851.400 tenían contrato indefinido (el 88,9%) y 369.800, temporal (el 11,1%).

La creación de empleo en el tercer trimestre en Madrid se centró en el sector público, que generó 2.300 puestos de trabajo, un 0,43% más, hasta un total de 525.100 ocupados. Por su lado, el sector privado destruyó 51.500 empleos, un 1,65% menos que en el trimestre anterior, hasta un total de 3.057.000.

El número de ocupados a tiempo completo descendió en 7.700 personas en el tercer trimestre (-1,65%) en la comunidad hasta los 3.084.600 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial bajaron en 41.600 (-7,71%), hasta sumar 497.400 personas.

Por sectores, el paro subió en Servicios, 20.300 más (+15,48%); Industria, 8.600 más (+89,5%); Construcción, 2.800 más (+44,4%), mientras que cayó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de 1 año, 9.300 menos (-6,21%)

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El mayor incremento de empleo este trimestre se dio en Canarias (38.100 más) y el mayor descenso, en la Comunidad de Madrid (-49.200). En términos relativos, el mayor aumento trimestral se dio en Illes Balears (3,94%).

En cuanto al paro, la mayor bajada se registró en Illes Balears (-9.900) y el mayor incremento en Comunitat Valenciana (31.000 más).

Illes Balears (4,63%) registró la tasa de paro más baja este trimestre, mientras que Andalucía (14,91%) presentó la más elevada.