El Parque Madrid Río de la L11, una restauración de 14.300 metros con 163 nuevos árboles y su recuperado barco pirata

Recuperará el barco pirata como elemento central, una demanda vecinal

La Comunidad de Madrid ha presentado este martes el proyecto de restauración del Parque Madrid Río, en el distrito de Arganzuela, en el marco de las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro, unos trabajos que se acometerán a lo largo del año 2026 y principio del 2027 para recuperar sus 14.300 metros cuadrados de superficie.

Un espacio que contará con nuevos 163 árboles plantados, el barco pirata como elemento central, una demanda vecinal, dos fuentes elípticas junto al templete de acceso al Metro, áreas de juegos infantiles, paseos con pérgolas y bancos.

El viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, ha visitado los trabajos de construcción de la futura estación, donde ha comprobado el avance de las obras, que ya se encuentran en el 58% de ejecución.

En declaraciones a los medios, ha explicado que los 90 árboles que se talaron al principio de las obras van a ser compensados con 163 nuevos árboles, mientras que se otros 2.700 árboles se han cedido a viveros municipales para hacer replantaciones en otras zonas de la capital.

"Se ha recuperando ese barco pirata que tanto les gusta a los vecinos adaptándolo, modernizándolo y haciéndolo todavía más grande", ha destacado García en referencia a una de las principales demandas de las familias y vecinos de la zona.

El acceso a la estación podrá realizarse tanto desde la calle como desde el interior del recinto, que se integrará plenamente en el entorno urbano y paisajístico de Madrid Río.

"Va a ser un espacio estancial, un espacio para vivir por los ciudadanos en su tiempo de ocio y al mismo tiempo va a permitir un acceso limpio y directo a esta Línea 11 de metro que como señalaba va a generar ese elemento de mejora de la movilidad de Madrid", ha destacado el viceconsejero.

Según ha detallado el viceconsejero, tras culminar la instalación de pantallas perimetrales, la losa de cubierta y la del vestíbulo, las obras han alcanzado el ecuador de su ejecución de su desarrollo.

"Estamos excavando la cota que está entre vestíbulo, entre preandén y el andén, de la estación y está previsto que la obra civil de la misma finalice en primavera del año 2026", ha explicado Miguel Núñez, director general de Infraestructuras.

Una vez acabada la excavación del túnel siguiendo el método tradicional a lo largo de los 679 metros que separan las nuevas estaciones de Madrid Río y Comillas, la perforación continuará con la tuneladora 'Mayrit' que, con sus doce motores, será capaz de perforar seis metros de túnel por hora.

A LO LARGO DE 2026 Y 2027

De este modo, está previsto que a lo largo del año 2026 y principio del 2027 la mayor parte de los trabajos. En cualquier caso, habrá que dejar una zona de acceso vallada hasta el final de la ejecución de las obras para meter material como los ascensores, las escaleras mecánicas.

Con una inversión inicial de 514 millones de euros, la ampliación de la Línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal supondrá un trazado de 6,6 kilómetros que mejorará la conectividad y distribuirá de manera más equilibrada la afluencia de viajeros de la Línea 6, la más utilizada de la red.

Se prevé que, durante la próxima década, la L11 incremente su demanda en más de 75.000 usuarios diarios. "Esto refleja la apuesta decidida del gobierno regional en esta legislatura por la infraestructura de Metro como elemento más importante de nuestra red de transporte", ha subrayado el viceconsejero.