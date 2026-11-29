Una urna durante las elecciones generales, en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, a 29 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La participación en las elecciones generales en la Comunidad de Madrid hasta las 14.00 horas se sitúa en el 47,19%, lo que supone un incremento de 6,37 puntos porcentuales respecto a los anteriores comicios generales de 2023, cuando a esa misma hora había alcanzado el 40,82%, según los datos ofrecidos en la página web del Ministerio del Interior.

En términos absolutos, han ejercido ya su derecho al voto 2.374.714 electores, frente a los 1.979.419 que lo habían hecho a la misma hora en las elecciones de 2023.

En comparación con las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, cuando la participación en la Comunidad de Madrid alcanzó el 41,01% a las 14.00 horas, la afluencia a las urnas ha aumentado en 6,18 puntos porcentuales en esta convocatoria.

A nivel nacional, la participación en las elecciones generales a las 14.00 horas supera el 45%, lo que supone 5,2 puntos más que en las de 2023, cuando fue del 40,48% a esa misma hora.

Más de 5,5 millones de madrileños están inscritos en el censo electoral para los comicios al Congreso y al Senado del 29 de noviembre, incluyendo más de 480.000 personas que residen en el extranjero, según los datos actualizados de la Oficina del Censo Electoral (OCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, en la región hay 5.517.375 electores en estos comicios generales, de los cuales 5.036.558 tienen su residencia oficial en la región --2.662.431 mujeres y 2.374.127 hombres--, mientras que los 480.817 restantes están inscritos en el extranjero.

En comparación con las elecciones de julio de 2023, en estos comicios podrá votar un total de 292.814 electores más, lo que supone un aumento del 5,6%. De ellos, hay 104.313 españoles más inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que podrán votar en el extranjero, un 27,7% más.