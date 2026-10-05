Los partidos en la Asamblea dan la bienvenida a elecciones generales con las políticas de vivienda como argumento

Archivo - Hemiciclo durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid, a 12 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los partidos con presencia en la Asamblea de Madrid han dado la bienvenida al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre, una fecha en la que aspiran que sus formaciones consigan recabar los apoyos necesarios para impulsar, por encima de todo, políticas en materia de vivienda en medio del "clamor" en las calles.

Así lo ha reconocido el portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, quien en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces ha dado por finalizada una legislatura que "nunca debió comenzar" y en la que el país ha quedado "devastado por una organización criminal apoyada en minorías rabiosas".

Pache ha afirmado que la propuesta de su partido pasará por un "proyecto alternativo", como el que, afirma, representa la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y basado en la rebaja de impuesto, la aprobación de presupuestos, "derribar muros" y construir más viviendas para tratar de dar solución a la crisis habitacional que, considera, se ha agravado por las políticas fiscales del Ejecutivo central.

Desde Más Madrid, Manuela Bergerot ha planteado estas elecciones como un "plebiscito sobre el derecho a la vivienda" en la que los españoles deberán "desempatar en las urnas lo que hoy está empatado en el Congreso", aludiendo a una aritmética parlamentaria que le dio el Gobierno a Sánchez pero ha impedido sacar adelante parte de las propuestas legislativas.

"Desde Más Madrid estamos listas para activar toda nuestra maquinaria electoral y para salir a pelear cada voto del Frente Amplio, barrio a barrio, pueblo a pueblo y puerta a puerta", ha señalado Bergerot, que se ha referido así a las nuevas siglas bajo las que concurrirán los partidos que estaban bajo el paraguas de Sumar.

Así, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea ha incidido en que en los comicios se planteará la disyuntiva entre "proteger a los buitres o proteger a la gente, trabajar por el rentismo o trabajar por el derecho a la vivienda, legislar contra los desahucios o legislar a favor de los desahucios". "El reto no es sencillo, pero todas las fuerzas de la izquierda tenemos la tarea de convertir el clamor social de las calles en una mayoría", ha explicado.

Por su lado, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha contrapuesto el modelo de los socialistas con el de una "derecha que no piensa en las personas" y que el pasado viernes en la sesión del Congreso que tumbó los decretos de vivienda demostró que se posiciona "en contra de la protección y el derecho a la vivienda".

Llevando el asunto al terreno autonómico, Espinar ha denunciado que la presidenta Ayuso "se ríe" del desahucio de Maricarmen y "no tiene ninguna empatía" con los miles de personas que se concentran en Sol reclamando "derechos" y que protestan contra la crisis de la vivienda. Al mismo tiempo, la ha acusado de poner "la alfombra roja" a los fondos buitre "cada vez que cruza el charco".

Reconociendo la necesidad de construir más viviendas, Espinar ha insistido en que esta es una competencia de la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos, que son quienes "tienen el suelo". Sin embargo, Ayuso "está en que las inmobiliarias y las constructoras se forren, no en garantizar el acceso a la vivienda de los madrileños".

Por último, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha dado la bienvenida a la convocatoria de elecciones, aprovechando para tachar a Sánchez como responsable de la tragedia ferroviaria de Adamuz, de negarse a prestar ayuda durante la dana de Valencia, "rendirse al separatismo" y tener un entorno político y social "en la cárcel o inmerso en procesos".

Sobre la vivienda, Moñino ha subrayado que su partido lleva "mucho tiempo hablando de la emergencia habitacional", que a su entender pasa por atajar la migración y ponerle fin a los decretos "dictados por activistas". "Es imposible que cualquier política de vivienda empate con la política de fronteras abiertas", ha aseverado.

LA DERECHA VE A SÁNCHEZ "CAPAZ DE CUALQUIER COSA"

Por otro lado, el portavoz 'popular' ha alertado de que no están tranquilos con el posible desarrollo de las elecciones, acusando al PSOE de ser "una organización criminal" y advirtiendo de que "todo lo que puedan hacer, lo harán" para que Sánchez siga en La Moncloa. "El PP va a estar vigilante ante cualquier intento de pervertir estas elecciones", ha dicho.

En esta misma línea, la portavoz de Vox ha acusado al presidente del Gobierno de ser "capaz de hacer cualquier cosa" y ha señalado que, a pesar de que las encuestas dan ventaja a los partidos de derecha para desbancarle de la Presidencia del Gobierno, desde su partido no se fían de la demoscopia.

"Sánchez es capaz de cualquier cosa y yo animo a todos los españoles a que no voten por correo, que voten con la mayor seguridad, porque tenemos que tener en cuenta que tenemos enfrente a alguien que ha intentado alterar el censo electoral con la ley de nietos", ha remachado.