La Pasión Viviente de Valdilecha, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional por la Comunidad

La Pasión Viviente de Valdilecha - AYUNTAMIENTO DE VALDILECHA

Se celebra el sábado anterior al Domingo de Ramos y participan más de 150 vecinos

COLMENAR DE OREJA (MADRID), 10 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la declaración de la Pasión Viviente de Valdilecha como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Esta representación constituye un ejemplo de cómo un pueblo entero "puede conservar y transmitir su patrimonio inmaterial de generación en generación". Esta tradición nació en 1997 por iniciativa de la Asociación Cultural San Martín, con la colaboración del Ayuntamiento y la implicación de numerosos vecinos de la localidad, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.

Tras meses de trabajo colectivo dedicados a la elaboración del guion, la grabación de los audios con las voces de los propios habitantes de la población, los ensayos, la confección del vestuario y el diseño de los decorados, se presentó por primera vez el Jueves Santo de 1998.

Con el paso de los años, la cita ha ido evolucionando hasta fijar su celebración en el sábado previo al Domingo de Ramos, fecha en la que actualmente congrega a cientos de asistentes.

La Pasión consta de 14 escenas y tiene una duración aproximada de dos horas y media. Uno de los momentos más emblemáticos es el Calvario, que se desarrolla en un paraje natural en las afueras del municipio, reforzando la sensación de realismo.

Más de 150 vecinos participan activamente en la puesta en escena de los últimos días de la vida de Jesucristo y Valdilecha se convierte en un escenario al aire libre.

La celebración se ha consolidado como una de las tradiciones culturales más relevantes de la localidad y de la comarca. Se han ido introduciendo mejoras en escenografía, vestuario, sonido, iluminación y efectos especiales, pero manteniendo siempre el sentido original de la obra.