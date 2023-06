Patrulla antigrafitis, el Presupuesto para 2024 y cubrir M-30 en Ventas, primeros 'deberes' de Almeida a sus delegados

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado este lunes la primera Junta de Gobierno del nuevo mandato y ha instado a sus delegados de área a "ponerse a trabajar desde ya" porque "no hay minuto que perder" y ha llamado a llevar a cabo cuanto antes los trabajos que desarrollen la patrulla antigrafitis de la Policía Municipal, el Presupuesto de 2024 y cubrir la M-30 a su paso por Ventas para unir Salamanca y Ciudad Lineal.

Así lo ha trasladado a los periodistas en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que ha estado acompañado por la vicealcaldesa y portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz. "Hemos hecho la sesión constitutiva de la Junta de Gobierno, y he dado la instrucción de que hay que ponerse a trabajar desde ya, porque no hay un minuto que perder", ha abundado.

Para este nuevo mandato con mayoría absoluta, Almeida ha diseñado un Gobierno municipal con siete áreas, nueve menos de las que había en el Gobierno PP-CS. El nuevo organigrama se compone de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, con Inmaculada Sanz al frente; Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad para Borja Carabante; Cultura, Turismo y Deporte con Marta Rivera de la Cruz como delegada. Engracia Hidalgo estará al frente de Economía, Innovación y Hacienda; Obras y Equipamientos continuará en manos de Paloma García Romero; el área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad lo capitaneará José Fernández y el nuevo área de Políticas de Vivienda lo pilotará Álvaro González.

"Ya he encomendando tareas concretas que espero que estén resueltas a la mayor brevedad. He pedido un esfuerzo dirigido a cumplir con esa promesa de reformar la ley de Capitalidad, que se inicien los trabajos para reformar la Ley de Capitalidad", ha explicado.

En este punto ha prometido que "no se perderá un minuto" y que "no hay ninguna excusa para no hacer las cosas bien desde el primer momento en que se ha tomado posesión y la Corporación está constituida".

PRESUPUESTOS PARA 2024

Así, ha detallado que ya ha encomendado a la delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo, la elaboración de Presupuestos para 2024, "unos muy importantes después de esta prórroga, y también sacar una serie de modificaciones presupuestarias y suplementos de crédito" entre otras cuestiones para "la restauración de la Puerta de Alcalá".

A José Fernández, nuevo delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, ha encomendado un "plan de fomento de la natalidad", porque "es esencial fomentar la natalidad y garantizar el mejor futuro de todos", así como el delegado de Vivienda, Álvaro González, "podrá sacar siete nuevas parcelas en derecho de superficie a precio limitado y dirigido a los más jóvenes de esta ciudad".

Respecto a la delegada de Obras, Paloma Gª Romero, ha indicado que le ha pedido "iniciar los proyectos para el soterramiento de la Castellana pero también el compromiso para la zona de Ventas, donde el soterramiento de la M-30 permitirá unir el distrito de Salamanca y Ciudad Lineal".