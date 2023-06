La vivienda será un "eje esencial" para Almeida, que hará de Madrid "la primera ciudad europea en vivienda asequible"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que la vivienda será "un eje esencial" en su nuevo Gobierno municipal así como ha prometido que hará de la capital "la primera ciudad europea en vivienda asequible".

"He constatado que la vivienda fue una prioridad en el anterior mandato y ahora he elevado el rango (de área delegada a área de Gobierno) para que quede claro que la vivienda será un eje esencial de este Gobierno para que los esfuerzos fructifiquen y seamos capaces de ser la primera ciudad de Europa en construir vivienda asequible, pero no con leyes de vivienda que se aprueban por el PSOE y Bildu", ha manifestado en la rueda de prensa posterior a la primera Junta de Gobierno del nuevo mandato.

Ya este pasado sábado, tras jurar el cargo como regidor, se comprometió en el discurso de investidura a "hacer frente al reto de la vivienda" para que los madrileños "puedan acceder" a una.

"Hacer frente con determinación al reto de al que se enfrenta esta ciudad en materia de vivienda, llevando a su término en estos cuatro años todas las iniciativas emprendidas en los cuatro años anteriores para garantizar de manera efectiva, en cumplimiento del mandato constitucional, que todos podamos acceder a una vivienda en esta ciudad", manifestó al ser proclamado alcalde de la ciudad de Madrid con mayoría absoluta.