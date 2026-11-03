Paula Comitre estrena en Centro Danza Matadero 'Bien vale un Imperio', un homenaje flamenco a Pastora Imperio - CENTRO DANZA MATADERO

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La bailaora y coreógrafa Paula Comitre estrenará este fin de semana en Centro Danza Matadero 'Bien vale un Imperio', un espectáculo que recupera el legado de Pastora Imperio desde una mirada contemporánea y que combina investigación histórica, experimentación coreográfica y música en directo.

La obra supone el segundo capítulo de la 'Trilogía de la Edad de Plata Femenina', un proyecto con el que Comitre explora la trayectoria y el universo artístico de figuras fundamentales de la danza española y el flamenco de principios del siglo XX.

El montaje está coproducido por Centro Danza Matadero y forma parte del ciclo Nuevos Creadores 2026. Su proceso de creación ha contado con el apoyo de diferentes instituciones y programas, entre ellos la Casa de Velázquez y la iniciativa In Progress de Torrox (Málaga).

La investigación documental y musical ha contado con la colaboración del artista Pedro G. Romero, Premio Nacional de Artes Plásticas 2024, y de la historiadora e investigadora del CSIC Idoia Murga, que ha facilitado materiales relacionados con la bailaora y su contexto histórico.

La propuesta musical parte de los repertorios asociados a Pastora Imperio y contará con tres guitarristas sobre el escenario: Pedro Rojas, Francis Gómez y Jesús Rodríguez, cuyas diferentes aproximaciones musicales acompañarán las distintas etapas artísticas de la intérprete.

La dimensión plástica y escenográfica correrá a cargo del dúo Fuentesal y Arenillas, que ha diseñado piezas textiles concebidas específicamente para el espectáculo. El equipo artístico se completa con el responsable de la iluminación y el espacio escénico, Benito Jiménez; el encargado del diseño de sonido, Ángel Olalla, y Fran Pérez Román y Julio León Rocha, de La Ejecutora, en el asesoramiento externo.

SEGUNDO CAPÍTULO DE UNA TRILOGÍA

'Bien vale un Imperio' continúa el proyecto iniciado en 2024 con 'Après vous, Madame', una creación dedicada a Antonia Mercé, conocida como 'La Argentina', que Comitre desarrolló durante una residencia en la Cité Internationale des Arts de París y estrenó en el Festival Flamenco de Nîmes.

La obra pasó posteriormente por escenarios como la Bienal de Flamenco de Sevilla, la Bienal de Flamenco de Chaillot en París, el Festival Internacional de Danza de Itálica y el Festival Dantzaldia de Bilbao. La trilogía se completará con una tercera creación dedicada a Tórtola Valencia.

En el caso del nuevo espectáculo, el proceso creativo ha contado con una residencia en la Casa de Velázquez, donde Comitre fue la primera artista y coreógrafa flamenca seleccionada en la convocatoria anual dentro de la categoría de Coreografía y Danza. También ha participado en el programa In Progress de Torrox, impulsado por el Ayuntamiento de esta localidad malagueña, Flamenco Festival y la Fundación Concienciarte, con la colaboración del Ministerio de Cultura.

Nacida en Sevilla en 1994, Paula Comitre inició su trayectoria en solitario en 2020 con 'Cámara Abierta', obra por la que recibió el Premio Artista Revelación del Festival de Jerez. Ese mismo año obtuvo el Giraldillo Revelación de la Bienal de Flamenco de Sevilla por 'Electroflamenco', junto a Artomático.

Entre sus trabajos posteriores figuran 'Cuerpo Nombrado' y 'Alegorías (El límite y sus mapas)', estrenada en 2022 en el Teatro Nacional de Chaillot de París. Por 'Après vous, Madame' fue nominada a los Premios Talía y recibió en 2025 el Premio Lorca a la Mejor Intérprete Femenina de Danza Española.