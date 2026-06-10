La Paz lanza una campaña para concienciar sobre la detección precoz del cáncer de próstata

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MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de la Paz ha lanzado una campaña para concienciar sobre la importancia de la detección precoz de cáncer de próstata, especialmente dirigida a hombres de más de 50 años y los que hayan cumplido 45 años y tengan antecedentes familiares.

Bajo el título 'Atrévete, revísate', la campaña busca así fomentar la consulta con especialistas de Urología ya que la valoración precoz permite detectar a tiempo el 90% de los casos.

La iniciativa, lanzada coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Próstata, se difundirá a lo largo del próximo mes con un vídeo en medios de comunicación y redes sociales, ha apuntado el Gobierno regional en un comunicado.

El cáncer de próstata es el tumor más diagnosticado en hombres en España y se estima que uno de cada ocho varones lo desarrollará a lo largo de su vida. En este sentido, la prevención y las revisiones periódicas son fundamentales frente al cáncer de próstata porque no suele no presentar síntomas específicos en sus fases iniciales.

A medida que progresa, algunos hombres pueden experimentar ciertos indicios que no son exclusivos de esta patología, como la hiperplasia benigna de próstata u otras enfermedades prostáticas. Estas señales pueden ocasionar dificultad para orinar, flujo débil o necesidad frecuente, especialmente durante la noche, así como dolor en la zona de la pelvis, cadera y espalda baja o durante la eyaculación.

De esta forma, la ausencia de síntomas claros en los hombres con tumores localizados o en fase inicial dificulta su diagnóstico, de ahí que se recomiende a los varones hacer su primera prueba del Antígeno Prostático Específico (PSA) --mediante un análisis de sangre-- a partir de los 50 años y de los 45 en el caso de que tengan antecedentes familiares.

45.OOO PRUEBAS ANUALES

En La Paz cada año se realizan cerca de 45.000, de los cuales el 85% dan como resultados valores normales. El 15% restante corresponde a la cifra estándar a partir de la cual es necesario complementar con el contexto clínico y otros estudios. Estos resultados, en combinación con otras pruebas como el tacto rectal, biopsia y pruebas de imagen, pueden ayudar a diagnosticar en estadios precoces.

El Servicio de Urología de La Paz atendió en 2025 a 30.000 pacientes y realizó a 575 biopsias por sospecha de padecer esta enfermedad oncológica. En más de la mitad de los casos hubo confirmación de cáncer de próstata, en total 302.

De estos últimos, 131 fueron sometidos a cirugía para su curación, y casi todas las intervenciones se realizaron con asistencia robótica.

El quirúrgico no es el único ámbito en el que el Hospital ha apostado por la innovación tecnológica en torno a este tipo de tumor. En el diagnóstico, este complejo de la sanidad pública madrileña dispone de avances de vanguardia, como la resonancia magnética multiparamétrica, la biopsia de precisión mediante fusión de imágenes y técnicas avanzadas de medicina nuclear como el PET-PSMA.

Para su tratamiento, incorpora dispositivos que permiten, durante la intervención, administrar radiación guiada por resonancia magnética a los pacientes, adaptándose a cada caso y minimizando la afectación de los tejidos sanos circundantes.

Además, el Hospital La Paz es pionero e impulsor de programas de educación poblacional centrados no solo en el cáncer de próstata, sino también en la salud integral del varón, reafirmando así su compromiso con la prevención, la concienciación y la promoción de hábitos saludables entre la población masculina.