La Paz suma la espectrometría de masas automatizada a su laboratorio para mejorar diagnósticos de patologías complejas

Espectrometría de masas automatizada - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de La Paz ha incorporado por primera vez en España la espectrometría de masas automatizada a su laboratorio clínico, una tecnología de alta precisión pionera en la sanidad pública española que ayudará a mejorar el control de tratamientos y el diagnóstico de patologías complejas.

En concreto, se trata de una plataforma que automatiza todo el procedimiento analítico, desde la preparación de la muestra hasta la interpretación de los resultados, integrándose además con otras áreas del laboratorio como Bioquímica Clínica e Inmunoquímica.

Gracias a ello, esta herramienta, hasta ahora limitada a espacios altamente especializados, permite mejorar la trazabilidad de las pruebas, minimizar la variabilidad entre procesos y posibilita que los profesionales puedan dedicar más tiempo a tareas de mayor valor clínico.

Así, entre otras ventajas, además, permite mejorar la precisión diagnóstica, optimizar el seguimiento terapéutico y reducir los tiempos de respuesta en los pacientes con enfermedades de este tipo. La medida ha logrado, asimismo, ampliar el acceso a pruebas de alta complejidad dentro del propio hospital y ofrecer una atención más ágil, segura y personalizada, ha destacado el Gobierno regional.

La primera aplicación asistencial ya implantada en La Paz es la monitorización de inmunosupresores en personas trasplantadas, tanto adultos como pediátricos. Un control fundamental ya que pequeñas modificaciones en la concentración de estos fármacos pueden incrementar el riesgo de rechazo del órgano o provocar toxicidad y efectos adversos graves.

"Estamos utilizándolo para la monitorización de pacientes con trasplantes de órgano sólido y hematopoyético, tanto en población adulta como en población pediátrica, para la monitorización del tratamiento inmunosupresor, con la doble finalidad de evitar toxicidades innecesarias y asegurar la eficacia del tratamiento", ha explicado el jefe de Servicio de Análisis Clínicos, Antonio Buño.

En este sentido, la espectrometría de masas automatizada permite realizar estas determinaciones con una mayor sensibilidad y precisión, facilitando un ajuste terapéutico más seguro y personalizado.

"Es de gran utilidad en el seguimiento de la terapia de pacientes oncológicos con tumores hormonosensibles, de nuevo para asegurarnos que el tratamiento está siendo eficaz o en el seguimiento de pacientes con patología endocrina, especialmente niños, donde es necesario medir niveles de hormonas en concentraciones muy bajas", ha explicado el doctor Buño.

El Ejecutivo autonómico prevé ampliar progresivamente la cartera de pruebas a otras áreas clínicas del hospital como Endocrinología, con especial énfasis en la edad pediátrica, oncología, monitorización antibiótica o determinación de vitamina D y sus metabolitos.

"Todo ello nos permitirá llevar a cabo una medicina personalizada situando al laboratorio clínico en el centro del proceso asistencial del paciente y reforzando nuestro compromiso con la innovación", ha destacado el jefe de Servicio de Análisis Clínicos.

BENEFICIOS PARA MILES DE PERSONAS

La previsión es que cada año puedan beneficiarse de esta tecnología sanitaria de vanguardia varios miles de pacientes atendidos en distintos servicios clínicos del complejo.

En Ecología, por ejemplo, permitirá monitorizar con mayor precisión tratamientos hormonales en cánceres hormonodependientes. En población infantil, facilitará el diagnóstico y seguimiento de alteraciones endocrinas gracias a la capacidad de detectar hormonas esteroideas en concentraciones muy bajas que no podían medirse con suficiente fiabilidad por técnicas convencionales.

La implantación de esta plataforma se enmarca en el proceso de digitalización y modernización del laboratorio clínico impulsado por La Paz. Desde el Gobierno regional han resaltado que la integración de resultados analíticos de alta calidad en los sistemas de información hospitalarios permitirá avanzar hacia modelos asistenciales más predictivos y personalizados, mejorando la toma de decisiones clínicas y anticipando posibles complicaciones.

Además, la Comunidad ha destacado que esta tecnología tendrá un papel creciente en el desarrollo de la medicina preventiva y personalizada, gracias a su capacidad para medir con gran precisión biomarcadores, hormonas, metabolitos y fármacos, favoreciendo diagnósticos más precoces y tratamientos adaptados a las características de cada paciente.