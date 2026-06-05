La Pedriza activa hasta septiembre la regulación de acceso de vehículos para controlar visitantes en los meses de verano

Archivo - Entorno perteneciente a La Pedriza donde se encuentra una zona de nidificación de Buitres Leonados, a 24 de mayo de 2021, en La Pedriza, Madrid, (España). - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Pedriza ya ha activado la regulación del paso de vehículos a través de la barrera de La Camorza, una medida destinada a ordenar la afluencia de visitantes hasta el 30 de septiembre en este enclave de la Sierra de Guadarrama.

Según ha informado el Ayuntamiento de Manzanares El Real en un comunicado, durante estos meses se establecerán horarios de entrada para vehículos, condicionados además a que no se haya alcanzado el límite diario de capacidad de los aparcamientos.

Así, de lunes a viernes, el acceso estará permitido entre las 7.30 y las 10.30 horas por la mañana y entre las 18.30 y las 22.30 horas por la tarde. Los fines de semana y festivos, el horario de entrada es entre las 7 y las 9.30 horas, manteniéndose la apertura vespertina entre las 18.30 y las 22.30 horas. Fuera de estas franjas horarias, la barrera de La Camorza permanecerá cerrada al tráfico rodado.

Además, el Consistorio ha recordado la prohibición de estacionar vehículos durante la noche en el interior de La Pedriza. En concreto, no estará permitido dejar automóviles entre las 23 horas y las 7.30 horas del día siguiente.

Asimismo, desde el Ayuntamiento han recomendado a los visitantes consultar previamente los canales oficiales del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama para conocer el estado de ocupación de los aparcamientos y cualquier actualización sobre los accesos antes de iniciar el desplazamiento.

Del mismo modo, se ha recordado que los autobuses que deseen acceder al interior de La Pedriza deberán solicitar autorización previa.