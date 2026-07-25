El PEM firma la muerte de PGOU, con menos usos y normas transformadas en ordenanzas para agilizar el urbanismo de Madrid

Archivo - El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, arropado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Estratégico Municipal (PEM) se aprobará inicialmente a principios de 2027 --aunque la luz verde definitiva tendrá que esperar a la siguiente Corporación que salga de las urnas-- y supondrá el certificado de muerte para el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con usos simplificados y normas transformadas en ordenanzas para agilizar el urbanismo en la capital.

El equipo de Borja Carabante se pone al frente de esta revolución en el urbanismo. Los trabajos de redacción del PEM comenzaron en 2024 tras un proceso de participación inicial que aún continúa y que acabará con el PGOU, cuya última versión data de 1997, hace casi tres décadas.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y Carabante explicaban en su momento que desistían del "rígido" PGOU, sustituido por un Plan Estratégico más flexible con el ordenamiento urbanístico. Es la respuesta a exigencias actuales que requieren de mayor nivel de agilidad y de un enfoque que debe superar las herramientas urbanísticas tradicionales, más encorsetadas.

Madrid se convertirá así en la primera ciudad que supera el concepto anticuado de PGOU ganando en la capacidad de dar respuesta en un plazo mucho más breve del que permite un Plan General. El acceso a la vivienda es el principal problema detectado, de ahí que el PEM centre sus esfuerzos en rehabilitar el parque existente, adaptar la normativa a los nuevos modelos habitacionales --coliving y cohousing-- y en avanzar hacia un nuevo equilibrio territorial.

DE NORMAS URBANÍSTICAS A ORDENANZAS

El agonizante PGOU contiene también las normas urbanísticas. El gran salto es transformarlas en ordenanzas, de tal manera que la modificación de esta normativa quede en manos del Ayuntamiento y tenga una tramitación mucho más sencilla.

"Ahora mismo las normas urbanísticas que están contempladas en el Plan General se trasladarán al PEM como ordenanzas municipales, de tal manera que podamos nosotros modificar la normativa urbanística como se modifica una ordenanza y no una norma urbanística, que requiere un trámite de dos o tres años", ha explicado Carabante.

DE CUATRO A TRES USOS, ADIÓS AL INDUSTRIAL Y HOLA AL PRODUCTIVO

Otra simplificación clave es la de los usos. El PGOU aborda cuatro (residencial, dotacional, terciario e industrial) mientras que el PEM los simplificará a tres (residencial, dotacional y productivo, que es donde estará el industrial, el terciario, el hotelero, el comercial, esto es, cualquier actividad económica se vinculará a ese uso).

Con esta simplificación, el urbanismo madrileño se adapta a los tiempos. El PGOU de 1997 acogía el uso industrial porque hace 30 años se vinculaba la actividad económica y el empleo con la actividad industrial pero, en la actualidad, esto prácticamente ha desaparecido, limitado a ciertas actividades.

Da paso al uso productivo porque "en unos pocos años habrá actividades nuevas que no puedan encajarse en ninguno". En él tendrá cabida toda actividad económica. El Ayuntamiento habilitará pasarelas entre usos cuando se cumplan determinadas condiciones.

Las zonas de actuación serán otra de las piezas clave del PEM mediante dos líneas. Una de ellas será definida por el Ayuntamiento, que detectará estas áreas estratégicas en las que sería interesante reformular, pensar y definir. La segunda línea es la que plantea que esa definición de nuevas áreas de oportunidad venga de fuera del Consistorio planteando actuaciones emblemáticas para la ciudad.

El telón de fondo es siempre el equilibrio. De ahí que para el delegado Carabante el modelo sea el de Méndez Álvaro, donde en una misma manzana hay vivienda residencial, flex living, oficinas y actividad comercial. Esto se traduce en que en ordenamientos así "siempre hay vida". "No quiero que los barrios de Madrid sean como AZCA, donde solo hay vida durante el día", ha puntualizado.

El equipo de Urbanismo ya trabaja en el simulador estratégico del PEM, una aplicación con la que el Ayuntamiento va a 'vaticinar' cómo quedará la ciudad con las actuaciones a acometer. "Por ejemplo, si metemos Campamento, ese simulador nos va a decir dónde se van o no a saturar las infraestructuras, si hace falta un colegio, si hace falta una estación de Metro o tres líneas de autobús. Nos va a permitir hacer simulaciones", ha dibijado Carabante.

El calendario que maneja el área pasa por aprobar inicialmente el Plan Estratégico Municipal en febrero de 2027. Después será sacado a información pública, un proceso de presentación de alegaciones para el que el Ayuntamiento dará "bastante tiempo porque va a cambiar todo el urbanismo y la configuración de la ciudad". Ese "bastante tiempo" podría llegar a los "cinco o seis meses". Eso supondrá que para la luz definitiva del PEM habrá que esperar al siguiente mandato.