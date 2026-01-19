Penas de hasta 15 años de cárcel para un profesor universitario y otros dos acusados por abusos a un menor

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Un profesor universitario y otros dos acusados se han sentado este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid por la presunta comisión de delitos contra la libertad sexual de un menor de 15 años, al que presuntamente captaron a través de la aplicaciones de citas 'Grindr' para concertar encuentros sexuales.

Los acusado se enfrentan a penas de entre once y quince años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal y de un delito de embaucamiento para concertar un encuentro con propósito sexual con menor de dieciséis años. Además de las penas de cárcel, se solicita inhabilitación para trabajar con menores y medidas de libertad vigilada.

En las cuestiones previas, la fiscal ha planteado ante el tribunal que la vista oral se aplace al estar la víctima en paradero desconocido, cuyo testimonio considera esencial. Los letrados se han adherido a la solicitud formulada por la representante de la Fiscalía de Madrid.

Frente a ello, la Sala juzgadora se ha negado a la petición indicando que tratará de localizar al testigo para el próximo lunes 26 de enero. Ese día, declararán ante el tribunal los peritos, la madre de la víctima y los procesados.

Dos de las defensas han adelantado que solicitarán la libre absolución de sus defendidos al mantener que sus clientes desconocían que el chico era menor de edad, teniendo en cuenta que la citada aplicación de citas requiere para acceder que el usuario sea mayor de edad.

En la fase testifical, el mando de la Policía Nacional responsable del grupo que investigó los hechos ha relatado que la madre del menor observó una serie de conversaciones en el teléfono de su hijo y acudió a la Policía. Los investigadores realizaron el volcado del móvil para proceder al análisis de los datos, principal prueba de cargo en la vista.

HECHOS JUZGADOS

Según el Ministerio Fiscal, los hechos se produjeron entre mayo y septiembre de 2021, cuando los procesados contactaron con la víctima a través de la aplicación Grindr y continuaron las comunicaciones por WhatsApp, pese a conocer la edad del menor.

La Fiscalía sostiene que los acusados embaucaron al menor para mantener encuentros con finalidad sexual, en los que presuntamente se produjeron abusos sexuales con acceso carnal por vía anal e introducción de miembros corporales por vía bucal, de forma reiterada en el tiempo.