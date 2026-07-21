Penas de hasta 17 años de cárcel para once acusados de integrar una banda de contrabando de tabaco en España

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid juzga a once acusados de integrar una presunta organización criminal dedicada a la introducción y distribución de tabaco de contrabando en España, para quienes la Fiscalía solicita penas que alcanzan los 17 años de prisión para el considerado cabecilla de la trama.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público atribuye al principal acusado los delitos de dirección de organización criminal, contrabando, blanqueo de capitales y falsedad documental, por los que reclama cinco años de prisión por cada uno de los tres primeros delitos y otros dos años por el de falsedad documental, además de multas que superan el millón de euros.

Para otros tres procesados, la Fiscalía solicita penas de hasta diez años y seis meses de cárcel por pertenencia a organización criminal, contrabando y blanqueo de capitales, mientras que para otros seis acusados reclama hasta cinco años y diez meses de prisión por organización criminal y contrabando. En el caso de una undécima acusada, únicamente solicita cuatro años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales.

Según el relato del fiscal, la organización introducía en España tabaco sin los correspondientes controles aduaneros y fiscales, almacenándolo posteriormente en distintos inmuebles y trasteros para su distribución, principalmente a través de establecimientos comerciales de Madrid, Alcalá de Henares y Azuqueca de Henares.

La investigación permitió intervenir más de 47.000 cajetillas de tabaco, con un valor de venta superior a 215.000 euros, y cifrar el perjuicio causado a la Agencia Tributaria en más de 170.000 euros.

El juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid, concluirá este jueves con los informes de las partes tras la práctica de la prueba testifical y pericial.