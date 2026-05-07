Archivo - Sonsoles Ónega posa durante el almuerzo en el que se ha presentado su libro 'Llevará tu nombre' - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La periodista Sonsoles Ónega dará el pistoletazo de salida a las fiestas de San Isidro con su pregón este jueves desde el balcón de la Casa de la Villa a las 20 horas.

Sus palabras servirán para inaugurar los días grandes de Madrid en homenaje a su patrón, que servirán de preludio para el concierto de Rels B a las 21.30 horas en la Plaza Mayor, donde presentará su nuevo trabajo en primicia.

David Otero y Sofía Cristo DJ (9 de mayo), un tributo a Extremoduro (11 de mayo), Rubén Pozo, Miguel Ríos, Alejo Stivel, The Refrescos, Sole Giménez, Celtas Cortos, Amistades Peligrosas, Nena Daconte, Marilia de Ella Baila Sola y OBK (14 de mayo), Nuria Fergó, Las Ketchup y Los Chunguitos (15 de mayo), Fangoria, La Bien Querida y Triángulo de Amor Bizarro (16 de mayo) pondrán la banda sonora en San Isidro, que "arderá en fiestas del 7 al 17 de mayo", como aseveraba el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

La música tomará los escenarios más castizos, como la Pradera de San Isidro, las Vistillas, la Plaza Mayor o Matadero, con guiños a los clásicos, como Mari Pepa de Chamberí (16 de mayo) y Olga María Ramos (17 de mayo) pero San Isidro es mucho más, es también bailes populares, desfiles de gigantes y cabezudos, concursos, exposiciones, moda o gastronomía.

DESDE ROSQUILLAS A GALLINEJAS

Además de las tradicionales rosquillas --las tontas, las listas y las de San Clara--, el chef madrileño Javi Estévez, que tiene en su haber una estrella Michelín, ofrecerá su revisión del tradicional bocadillo de entresijos, cuya receta estará disponible en la web sanisidromadrid.com.

Otra opción será la degustación del cocido madrileño el día del santo en el barrio carabanchelero de Abrantes, así como las diferentes actividades gastronómicas organizadas en los mercados municipales.

La Plaza Mayor es el espacio elegido para la celebración del también el 60º aniversario de 'LOS40', con la participación de nombres clave de la música española como Miguel Ríos, Alejo Stivel, Sole Giménez, The Refrescos o Celtas Cortos.

En la misma plaza se rendirá un homenaje a Sara Montiel. La Banda Sinfónica Municipal de Madrid, junto a la cantante malagueña Nuria Fergó, interpretará las canciones más recordadas de esta considera como chulapa universal.

La programación se completa con el 42º Festival de Danzas Madrileñas, protagonizado por cinco asociaciones folclóricas y con el homenaje de San Isidro, en el que diez casas regionales mostrarán el baile y los trajes típicos de sus lugares de origen.

Las Vistillas, por su parte, se convertirá en el escenario de las nuevas tendencias musicales de la mano de Camellos, Hens, Las Dianas o Triángulo de Amor Bizarro.

A esta propuesta se suma 'La hora del vermú', una de las novedades de esta edición, que combinará sesiones de DJ con actuaciones vinculadas al universo más castizo, con nombres como Mari Pepa de Chamberí y Olga María Ramos, que invitarán al público a un recorrido musical por el Madrid más tradicional.

PREMIOS ROCK VILLA DE MADRID

Los Premios Rock Villa de Madrid, organizados por el Ayuntamiento en colaboración con Radio 3 y la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE), vuelven en su 46ª edición,a su cita en Las Vistillas para seguir impulsando a las nuevas promesas del panorama musical.

Dear Joanne, Jike, Dura Calá, Carmen Lillo y Catuxa Salom se disputarán la final el 15 de mayo en el escenario de los jardines madrileños de Las Vistillas, volviendo al formato original del concurso.

Ya desde el gran escenario de la Pradera de San Isidro pasarán Fangoria, Las Ketchup, Los Chunguitos, Amore, Vicente Calderón o Rubén Pozo, que actuará acompañado por Los Chicos de la Curva. La pradera, escenario tradicional de las fiestas, volverá a ser el corazón de la celebración y volverá a acoger la misa en honor al santo, pasacalles y actuaciones de grupos tradicionales madrileños. Como cierre, las noches del 15 y el 17 de mayo culminarán con espectaculares castillos de fuegos artificiales.

Matadero Madrid, por su parte, se convertirá en una verbena a la caída de la tarde con la música de las orquestas de baile Nuevo Versalles, Invictus, Gran Rockset y Panther Show. Su Central de Diseño albergará la exposición 'El botijo revisitado' desde la mirada innovadora que han hecho los alumnos de la Escuela Municipal de Cerámica de Moncloa.

Un año más acogerá el Teatro de Autómatas, diseñado y construido en los años 40 del pasado siglo, donde figuras mecánicas en movimiento representarán desde piezas costumbristas hasta espectáculos cabareteros.

Niños y mayores disfrutarán de una programación con exposiciones, funciones circenses, talleres y juegos. Así, los más pequeños tendrán la oportunidad de aprender los rudimentos de la alfarería en unos talleres gratuitos en el marco de la 44ª edición de la Feria de la Cacharrería.

La artista digital madrileña Laura Floris es la autora del cartel de las Fiestas de San Isidro 2026, "una imagen que captura la esencia emocional de la celebración", con una pareja de chulapo y chulapa bailando en la pradera y a sus espaldas se pueden ver puestos con las tradicionales rosquillas, otro de entresijos y gallinejas y el gran escenario de los conciertos entre barquilleros, churreros, claveles y parpusas.