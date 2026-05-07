Rels B presenta disco en primicia este jueves en un concierto en Plaza Mayor coincidiendo con el arranque de San Isidro

Archivo - El cantante Rels B durante su concierto en el Movistar Arena, a 1 de marzo de 2025, en Madrid (España). Daniel Heredia, más conocido como Rels B, es cantante, compositor y productor musical. Su música comprende varios géneros, entre los que se e - Robayna - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Rels B presentará su nuevo disco en primicia este jueves en un concierto en la Plaza Mayor a las 21.30 horas coincidiendo con el arranque de las fiestas de San Isidro, anunció el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

El concierto seguirá al pregón desde la Casa de la Villa que pronunciará la periodista Sonsoles Ónega y con el que dará el pistoletazo de salida a las fiestas del patrón de la capital.

Con mil millones de reproducciones gracias a temas de música urbana como 'A mí', Rels B fue el artista español de 2025 más escuchado fuera del país según Spotify. Este jueves presentará 'love love FLAKK' en lo que se presentaba como la actividad sorpresa de la programación de San Isidro.

Desde el Consistorio desvelan que el artista "compartirá en primicia los sonidos de su próximo proyecto en un formato especial y cercano, con una impactante apuesta escenográfica".