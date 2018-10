Los periodistas que destaparon el caso de Cifuentes se niegan ante el juez a revelar el origen de la exclusiva

Publicado 07/09/2018 13:13:05 CET

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los periodistas de 'eldiario.es' Ignacio Escolar y Raquel Ejerique se han negado este viernes ante el juez Instrucción número 29 de Madrid a revelar el origen de la exclusiva que destapó las irregularidades en el máster que realizó la expresidenta regional Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

El director de este diario digital y la jefa de Política Social han acudido esta mañana a los juzgados ordinarios de Madrid para declarar como investigados por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos en el marco de la querella que interpuso contra ellos Cifuentes por destapar el caso máster.

En sendos interrogatorios, Escolar y Ejerique se han acogido a su derecho constitucional a no desvelar las fuentes de su información ante las preguntas "insistentes" formuladas por el fiscal y la defensa de la querellante.

Tras dejar claro que se trata de "una querella espuria" y con el objetivo de "tapar" la responsabilidad de la exdirigente madrileña en el caso máster, el director de 'Eldiario.es' ha destacado que se negado a concretar el origen de la exclusiva al acogerse a su derecho constitucional a ello, ya que a su juicio "la obligación de cualquier periodista es proteger sus fuentes".

Además, ha insistido ante el juez instructor Pedro Antonio Domínguez que quien "miente" es Cifuentes, al igual que "hizo ya" en la Asamblea de Madrid cuando sostuvo que sí había defendido y realizado su trabajo de fin de máster (TFM).

"Está demostrado que nunca fue a clase, que se le regaló el título y que no presentó el trabajo de fin de máster", ha subrayado. Cifuentes está imputada en la causa que investiga las irregularidades en el máster que dirigió Enrique Álvarez Conde por delitos de falsificación de documento público y cohecho.

ARCHIVO DE LA CAUSA

También ha adelantado que solicitarán ahora el archivo de las actuaciones, confiando en que con su declaración y la de su compañera haya quedado claro que "no han participado en ningún delito". "No nos merecemos cárcel", ha subrayado al tiempo que ha recordado que la juez Carmen Rodríguez Medel, que instruye el caso máster, le comentó en su declaración como testigo que no iba a consentir que se le formularan preguntas dirigidas a desvelar sus fuentes.

Ejerique tampoco ha revelado el nombre de las personas que le pasaron la información, a pesar de la insistencia de la Fiscalía y de la abogada de la expresidenta madrileña. "Hemos tenido que defender por qué esta exclusiva era relevante y que el periodismo es revelar algo que alguien quiere ocultar. Es un ejercicio básico de defensa del periodismo", ha aseverado.

Además, ha mostrado su preocupación ante esta causa por "la salud democrática" de este país, ya que aparte de ser "un ataque personal" contra ellos por parte de Cifuentes le preocupa que se le de credibilidad y que dos periodistas tengan que ser "hostigados" con preguntas amparadas por la Constitución.

LA POLÉMICA

El pasado 21 de marzo, este diario publicó la noticia que destapó el caso afirmando con documentación que Cifuentes obtuvo el título del máster en Derecho Autonómico en el Instituto de Derecho Público que dirigía Enrique Álvarez Conde con notas falsificadas.

Ese mismo día por la tarde, el rector ofreció una rueda de prensa junto con el director del máster y el profesor de una de las asignaturas, Pablo Chico de la Cámara, en la que afirmaron que no existía irregularidad alguna en el título de máster de Cristina Cifuentes.

Poco después, la Rey Juan Carlos acordó abrir una información reservada para aclarar lo sucedido y determinar las posibles responsabilidades en el caso. Tras las pesquisas, se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Móstoles tras detectarse indicios de delito, que se unió a la de los estudiantes.

Los denuncias se acumularon, junto a la de una catedrática de la Universidad de Salamanca, y la juez de Instrucción número 51 de Madrid abrió una investigación para averiguar lo ocurrido. Cifuentes ha acudido a declarar ya ante la juez.