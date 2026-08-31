Las pernoctaciones extrahoteleras en la Comunidad de Madrid alcanzan las 581.194 en julio, un 9% más

Archivo - Zona recreativa de las Presillas de Rascafría, a 16 de julio de 2026, en Rascafría, Madrid, (España). Estas populares piscinas naturales, ubicadas en el Valle de El Paular, en pleno centro de la Sierra de Guadarrama, registran una gran afluencia - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en la Comunidad de Madrid (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han sumando las 581.194 estancias en julio, un 8,9% más que hace un año, con 181.170viajeros registrados, una caída del 1,3%, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En apartamentos turísticos en la región se alcanzaron las 260.202, un 5,3% más que el mismo mes de 2025, de las que 99.077 han sido de residentes en España y 161.126, de extranjeros. Asimismo, se registraron 75.168 viajeros, un 6,7% más que hace un año. De ellos, 49.593 correspondieron a extranjeros y 25.575 a residentes en España.

El grado de ocupación en estos apartamentos fue del 51,93%, para una capacidad estimada de 16.456 plazas. La estancia media ha sido de 3,46 días.

En lo que se refiere a la capital, se registraron 211.025 pernoctaciones, de las cuales 154.174 corresponden a turistas extranjeros y 56.851 a viajeros nacionales. La estancia media es de 3,01 días para un total de 12.650 plazas estimadas.

CAMPING Y CASAS RURALES

En los campings de la región, se realizaron un total de 184.739 pernoctaciones en julio, un 16% más, la mayoría de ellas de residentes en España (175.3231), con una estancia media de 4,63 días para un total de 39.924 viajeros. Solo 18 permanecieron abiertos con 17.648 plazas estimadas.

En cuanto a los alojamientos de turismo rural, 13.441 viajeros se decantaron por esta alternativa en julio, de los que 1.462 fueron extranjeros. Realizaron 27.323 pernoctaciones (+14,3%), con una estancia media de 2,03 días.

Finalmente, los albergues de la Comunidad de Madrid han registrado 108.921 pernoctaciones, un 4,93% más, y 52.637 viajeros, con una estancia media de 2,07 días, en 45 alojamientos abiertos.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 22,5 millones en julio, con un aumento del 0,9% respecto al mismo mes del año pasado, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento supone la vuelta a los ascensos después de que en el mes de junio las pernoctaciones en este tipo de establecimientos descendieran un 2,8% interanual.

El aumento de las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en julio se vio impulsado por los españoles, cuyas pernoctaciones crecieron un 4,2% interanual, frente a un retroceso del 2,2% de las realizadas por los extranjeros.

La estancia media en julio fue de 4,5 pernoctaciones por viajero, según los datos del instituto estadístico español.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 6,2% en julio respecto al mismo mes de 2025, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) amplió su repunte al 6,3%. Por su parte, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) se incrementó un 1,5% en comparación con julio de 2025.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos no variaron en julio en tasa interanual, mientras que crecieron las realizadas en albergues (+2,2%), en alojamientos rurales (+3,9%) y en campings (+1,2%).