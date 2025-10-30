Las pernoctaciones extrahoteleras en la Comunidad suman más de 490.000 estancias en septiembre, un 3,52% menos

Archivo - Una clienta en un bungalow del Camping Monte Holiday en Gargantilla del Lozoya, a 26 de mayo de 2020. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en la Comunidad de Madrid (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han sumado las 493.051 de estancias en septiembre, un 3,52% menos respecto al mismo mes de 2024, cuando se registraron 511.050 pernoctas. En el mismo periodo, la región ha sumado 182.775 viajeros, un 2,39% más, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos realizados en la región en septiembre han sumado 261.863, un 4,69% más que el mismo mes de 2024, de las que 102.219 han sido de residentes en España y unas 159.644 han sido de extranjeros. Asimismo, se registraron 80.839 viajeros, una cifra 15,74% superior a la registrada en septiembre del año anterior. De ellos, 34.277 correspondieron a residentes en España y 46.562 a extranjeros.

El grado de ocupación en estos apartamentos se situó en el 48,36% en septiembre, para una capacidad estimada de 17.830 plazas. La estancia media ha sido de 3,24 días.

En lo que se refiere a la capital, se registraron 203.431 pernoctaciones, de las cuales 138.416 corresponden a turistas extranjeros. Además, se han contabilizado 72.739 viajeros que eligieron la opción del apartamento turístico como alojamiento en su visita a la ciudad de Madrid, con una estancia media de 2,80 días y 13.990 plazas estimadas.

En los campings de la región se realizaron un total de 112.584 pernoctaciones en el noveno mes del año, la mayoría de ellas de residentes en España (100.328), con una estancia media de 3,22 días para un total de 34.974 viajeros. Hay que tener en cuenta que solo 18 permanecieron abiertos con 17.699 plazas estimadas.

En cuanto a los alojamientos de turismo rural, 13.761 viajeros se decantaron por esta alternativa en septiembre, de los que 1.616 fueron extranjeros. Además, se sumaron 24.083 pernoctaciones, con una estancia media de 1,75 días, para una oferta de 240 establecimientos, 3.619 plazas estimadas y 467 empleados.

Finalmente, los albergues de la Comunidad de Madrid han registrado durante el noveno mes del año 94.521 pernoctaciones y 53.201 viajeros, con una estancia media de 1,78 días. Además, los 47 alojamientos abiertos en la región en septiembre han registrado una ocupación del 57,90% por plazas, y emplea a 614 personas.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 14,4 millones en septiembre, con un aumento del 4,1% respecto al mismo mes del año pasado.

Los datos de la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros en España hechos públicos este jueves muestran que las pernoctaciones de residentes como las de no residentes aumentaron un 4,1%. La estancia media fue de 4,1 pernoctaciones por viajero.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 5,8% en septiembre. Las de residentes se incrementaron un 1,9% y las de no residentes un 7,6%.

La estancia media descendió un 2,1%, hasta 4,9 pernoctaciones por viajero, según datos del INE. En septiembre se ocuparon el 41,4% de las plazas ofertadas, un 4,7% más que en el mismo mes de 2024. El grado de ocupación por plazas en fin de semana fue del 45,7%, un 6,9% más.

Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 2,2 millones de pernoctaciones y un aumento del 11,7% respecto a septiembre de 2024. Islas Baleares tuvo la mayor ocupación, con el 81,3% de los apartamentos ofertados.

Por zonas turísticas, Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 0,9 millones de pernoctaciones. Lanzarote presentó el mayor grado de ocupación, del 87,8%. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones fueron San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Arona.