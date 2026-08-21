Las pernoctaciones hoteleras en la Comunidad de Madrid bajan un 1,43% en julio, con 2,2 millones de estancias

Archivo - Un turista hace una foto, a 2 de septiembre de 2024, en Madrid (España). El número de turistas internacionales que llegaron a España alcanzó su cifra más alta en los siete primeros meses de 2024, rozando los 53,4 millones, lo que supone un aumen - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunidad de Madrid bajaron un 1,43% en julio en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar 2,29 millones, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región madrileña se alojaron un 3,38% menos de turistas en julio que hace un año, alcanzando los 1.139.288 viajeros, de los que 504.321 eran nacionales y 634.966 extranjeros. La estancia media en este tipo de establecimientos ha superado las dos noches (2,02).

Así, del total de pernoctaciones en la Comunidad de Madrid (2.297.978), 860.750 las realizaron residentes en España, mientras que 1.437.228 fueron de extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España bajaron un 4,92% frente a la subida del 0,66% de los foráneos.

En relación a la capital, la visitaron en julio un total de 896.553 turistas, 546.459 de ellos extranjeros y 350.094 residentes en España, que realizaron más de 1,79 millones de pernoctaciones, con una estancia media de dos noches. Además, Madrid fue en julio, uno de los puntos turísticos de España con más pernoctaciones hoteleras, por detrás de Barcelona (2,09 millones).

A cierre de julio, la región alcanzó una ocupación del 57,80%. En concreto, disponía de 1.259 hoteles abiertos, un 8,97% más que en julio de 2025, y con 126.915 plazas, un 1,95% más que en el mismo mes del año anterior.

En cuanto al personal empleado, los hoteles contaban con 18.056 personas, un 7% más en comparación con el mismo mes de 2025. Además, la tarifa media diaria en la región se situó en julio en los 129,57 euros, un 0,26% menos que hace un año.

DATOS NACIONALES

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en España alcanzaron los 44,8 millones en julio, lo que representa un aumento del 0,3% respecto al mismo mes del año anterior, según datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este tímido avance de las pernoctaciones en los hoteles españoles registrado en julio fue consecuencia exclusivamente del repunte de las pernoctaciones de los turistas extranjeros en un 1,1%, ya que las efectuadas por los residentes españoles bajaron un 1,1% interanual en el séptimo mes del año.

En los siete primeros meses del año, las pernoctaciones en los hoteles españoles se incrementaron un 1,5% respecto al mismo periodo de 2025, con aumentos del 0,8% entre los viajeros residentes en España y del 1,8% entre los extranjeros.

Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos preferidos por los viajeros españoles en julio, concentrando el 24,7%, 14,2% y 13,4% de las pernoctaciones, respectivamente. Por su parte, los turistas internacionales optaron principalmente por Baleares (33,4%), Cataluña (20,2%) y Canarias (18,6%).

En cuanto a los precios, el Índice de Precios Hoteleros subió un 5,9% en julio respecto al mismo mes de 2025, su mayor alza desde abril de 2025, cuando se dispararon un 7%. Con el repunte de julio, registrado en plena campaña de verano, los precios hoteleros encadenan ya 50 meses de alzas interanuales.

Según Estadística, los hoteles facturaron 156,8 euros de media por habitación ocupada en julio, un 6,8% más que en igual mes del año anterior. El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 119,3 euros, con una subida del 6,6%.