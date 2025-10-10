Piden 18 meses de cárcel para un acusado de proferir frases "degradantes" contra una mujer musulmana

Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita 18 meses de prisión para E. M. D. P., un hombre que tras cruzarse en la calle con una mujer ataviada con un hiyab comenzó a proferir frases hacia ella "totalmente despreciativas" y "degradantes".

El representante del Ministerio Público le imputa un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas en su modalidad de lesión a la dignidad y otro leve de lesiones. El juicio se celebrará el miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid.

Los hechos se remontan al 5 de junio de 2024, cuando sobre las 12:55 horas, el acusado "movido por sus prejuicios hacia las personas que profesan el Islam", increpó cuando paseaba por la calle a R. E. E., que portaba en ese momento un hiyab o velo, prenda con la que cubría su cabeza y pecho y que suele ser utilizada por las mujeres musulmanas.

El acusado, según el relato de la Fiscalía, profirió contra la mujer frases "totalmente despreciativas" y "degradantes". Así, E. M. D. P. le dijo a la víctima: "oye mora, que te estoy hablando. Vete a tu país, hija de puta. Mora de mierda, vete a su puto país, asquerosa".

La mujer trató de filmar la agresión verbal "momento en el que el acusado se dirigió hacia ella movido por un ánimo de menoscabar su integridad física, mientras les decía "te voy a matar hija de puta, no me grabes", retorciendo fuertemente su brazo, para tratar así de esta forma que tomara imágenes".

A consecuencia de estos hechos una dotación policial procedió a la detención del acusado, "quien movido por idénticos prejuicios en su presencia, así como en dependencias policiales", manifestó: "doscientos años nos ha costado echar a los moro de mierda para que vengáis vosotros ahora a defenderlos. Manda cojones que oes pongáis de parte de los moros de mierda".