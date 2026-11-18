Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha iniciado este miércoles un juicio contra tres presuntos miembros de los Trinitarios acusados de participar en un violento ataque contra dos jóvenes en el Parque de Ingenieros de Madrid, donde les amenazaron con armas blancas, les robaron un teléfono móvil y les agredieron con un machete.

Los procesados se enfrentan a penas de hasta 23 años de cárcel por un delito de robo con intimidación y uso de arma, hurto, lesiones con arma y otros delitos. En la primera sesión, han comparecido los agentes de la Policía Nacional que participaron en la investigación policial y en las detenciones de los acusados.

Los hechos se remontan a las 00.30 horas del 1 de febrero de 2025, cuando los acusados acudieron al parque, situado en la calle Eduardo Barreiros, acompañados al menos de un menor de edad contra el que se sigue un expediente de reforma en la Fiscalía de Menores.

Según el escrito de acusación, los procesados actuaron previamente concertados y en ejecución de la actividad ilícita propia de la banda juvenil organizada y violenta de los Trinitarios. Los dos primeros acusados ostentaban, además, la condición de miembros probados de la organización.

Una vez en el lugar, se dirigieron hacia dos jóvenes que se encontraban allí. Durante el asalto, uno de los integrantes exigió a una de las víctimas que le entregara el teléfono móvil y le colocó un cuchillo en el pecho. Posteriormente, le sustrajo el terminal Xiaomi Redmi 13, valorado pericialmente en 330 euros.

En el transcurso de la agresión, los acusados utilizaron armas blancas y un machete para atacar a los jóvenes, que sufrieron diversas lesiones. También se apoderaron ilícitamente de un teléfono iPhone 15, valorado en 639 euros, que había caído al suelo como consecuencia de la agresión.

Tras el ataque, uno de los integrantes del grupo amenazó a dos mujeres que habían presenciado los hechos y les ordenó que abandonaran el parque bajo la advertencia de que las mataría. La Fiscalía considera que estas amenazas pretendían intimidarlas como muestra de la actividad de control del territorio propia de la banda.

Otro de los miembros se dirigió a una de las víctimas para recriminarle que se encontrara en una zona controlada por la organización y exigirle que hiciera el gesto de 'bajar de tres', con la finalidad de identificarle y humillarle por su supuesta vinculación con una banda rival.

Ante la negativa del joven, los acusados comenzaron a huir a la carrera. Cuando la víctima cayó al suelo, aprovecharon para agredirle repetidamente con un machete, propinándole patadas y golpes con la intención de menoscabar su integridad física.

Los procesados abandonaron finalmente el lugar al grito de 'abajo patria'. Según el escrito fiscal, actuaron ataviados con pasamontañas, bragas y capuchas para impedir que las víctimas pudieran verles la cara e identificarles.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de robo con intimidación y uso de arma, un delito de hurto, un delito de lesiones con arma, otro de tenencia ilícita de armas, dos delitos de amenazas y un delito de pertenencia a organización criminal. Además, aprecia en todos los acusados las agravantes de disfraz y abuso de superioridad.

Por estos hechos, el Ministerio Público solicita para cada uno de los procesados cinco años de prisión por el delito de robo con intimidación, un año y seis meses por el hurto, otros cinco años por las lesiones con arma, tres años por la tenencia ilícita de armas y dos años por cada uno de los dos delitos de amenazas.

A estas penas añade cinco años de prisión por pertenencia a organización criminal para dos ed ellos. De este modo, la petición global asciende a 23 años y seis meses de prisión para los dos primeros acusados y a 18 años y seis meses para el tercero.