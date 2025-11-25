Piden 25 años de cárcel para dos trinitarios por una brutal paliza a machetes contra un joven y su perro

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita una condena de 25 años de prisión para dos presuntos miembros de la banda latina de los trinitarios por una brutal agresión ocurrida el 2 de abril de 2024 a un joven y a su perro en el distrito de Puente de Vallecas.

El juicio arrancó ayer en la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal les imputa un delito de asesinato en grado de tentativa, con la agravante de pertenencia a organización criminal y otro de maltrato animal.

Según el escrito fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, ambos estarían vinculados al grupo juvenil violento de origen latino conocido como Trinitarios.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 23:20 horas en el área canina del parque Juan José García Espartero. Allí se encontraba A.M.G. paseando a su perro cuando, siempre de acuerdo con la acusación, fue abordado por los investigados, varios menores y otras personas no identificadas.

Tras un breve intercambio de palabras y al creer que la víctima tenía relación con un grupo rival, los atacantes habrían comenzado a perseguirlo mientras gritaban "méteselo, méteselo".

La persecución terminó en la calle Sierra del Valle, donde, según la Fiscalía, al menos dos de los agresores utilizaron machetes para golpear a la víctima por la espalda y en las piernas hasta derribarla. Una vez en el suelo, y sin posibilidad de defensa, habrían continuado la agresión utilizando adoquines, dejándolo inconsciente.

El perro de la víctima, Zeus, también resultó herido con un corte de unos doce centímetros, por lo que tuvo que ser atendido en una clínica veterinaria.

Pocos minutos después, agentes de la Policía Nacional detuvieron en las inmediaciones a dos menores y a J.A.A.M., que presuntamente intentaban huir.

Para cada uno de los acusados, el Ministerio Público solicita 24 años de prisión por la tentativa de asesinato, además de medidas de inhabilitación y 10 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena. Por el delito contra los animales, pide 15 meses de prisión y la inhabilitación para la tenencia o trabajo con animales durante 3 años.

Asimismo, reclama la disolución de la organización criminal y la imposibilidad de acceder al tercer grado penitenciario hasta que se haya cumplido la mitad de la pena.