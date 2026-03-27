Piden hasta 65 años de cárcel para un padre y su hijo por un tiroteo mortal en Madrid

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir del 7 de abril a un padre y su hijo acusados de protagonizar un violento tiroteo desde su vivienda que acabó con la vida de un hombre y puso en peligro a otras cuatro personas.

Los acusados se encuentran en prisión provisional y se enfrentan a penas de hasta 65 años de prisión por delitos de asesinato, tentativa de asesinato y tenencia ilícita de armas.

Según el Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de julio de 2023, sobre las 00.10 horas, cuando ambos acusados dispararon desde las ventanas de su domicilio en el barrio de Madrid contra un grupo de cinco personas.

El grupo se había desplazado hasta un descampado bajo la vivienda para hablar con uno de los acusados tras varios conflictos previos entre clanes, incluido un incidente ocurrido ese mismo día en un centro comercial de Leganés.

Sin mediar aviso, padre e hijo efectuaron al menos diez disparos utilizando un revólver y una pistola, armas para las que no tenían licencia.

UNA VÍCTIMA MORTAL Y CUATRO SUPERVIVIENTES

Como consecuencia de los disparos, uno de los proyectiles alcanzó a un hombre de 38 años mientras huía, causándole graves lesiones internas que afectaron a órganos vitales como el páncreas y el hígado.

La víctima falleció poco después en el hospital debido a un shock hipovolémico. Las otras cuatro personas contra las que se dirigieron los disparos no resultaron heridas. El fallecido estaba casado y tenía cuatro hijos, tres de ellos menores de edad.

La Fiscalía considera que los acusados actuaron con intención de matar y les imputa un delito de asesinato consumado; Cuatro delitos de asesinato en grado de tentativa; Un delito de tenencia ilícita de armas de fuego

J. P. M. A. está acusado del asesinato consumado y cuatro intentos de asesinato, mientras que P. M. M. está acusado de cinco delitos de asesinato en grado de tentativa.