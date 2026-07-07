Piden hasta 7 años de cárcel para dos acusados de estafar 86.000 euros en la venta de guantes durante la pandemia

Archivo - Exterior de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará mañana a dos acusados de estafar más de 86.000 euros en una operación de compraventa de guantes de nitrilo en plena pandemia de la Covid-19, unos hechos por los que la Fiscalía solicita penas de hasta siete años de prisión.

En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Público sostiene que los procesados actuaron de común acuerdo con el propósito de aparentar que suministrarían 500.000 guantes de nitrilo cuando, en realidad, tenían desde el inicio la voluntad de incumplir el contrato y apropiarse del dinero abonado.

Los hechos se remontan a mayo de 2020, cuando, ante la escasez de material sanitario provocada por la pandemia, la empresa Prevención Cadena del Frío y Protección SL encargó a la sociedad LMR Sales and Research SL la adquisición urgente de guantes de nitrilo para abastecer al personal sanitario.

Según la Fiscalía, el administrador de LMR Sales and Research contactó con uno de los acusados, quien le indicó que formalizara la compra a través de la mercantil Imovitech World SL, administrada por el otro procesado. Confiando en que el suministro estaba garantizado, la empresa adquirió 10.000 cajas de guantes por un importe de 127.050 euros, IVA incluido.

La compradora efectuó dos transferencias bancarias, los días 11 y 14 de mayo de 2020, por un total de 127.063 euros a la cuenta de Imovitech World SL. Sin embargo, siempre según el relato del fiscal, los acusados nunca entregaron la mercancía y las gestiones posteriores para reclamar el pedido resultaron infructuosas.

Tras reiterados requerimientos, la empresa vendedora devolvió el 1 de junio de 2020 un total de 41.000 euros, aunque nunca reintegró los 86.063 euros restantes, tampoco realizó ninguna entrega parcial del material ni ofreció explicación alguna sobre el incumplimiento.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa agravada y atribuye a ambos acusados la condición de coautores.

El Ministerio Público solicita para un acusado una pena de cinco años de prisión, una multa de catorce meses con una cuota diaria de 20 euros, la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales. En su caso aprecia la atenuante de reparación del daño por la devolución parcial del dinero.

Para el otro reclama siete años de prisión, una multa de veinte meses con una cuota diaria de 20 euros, la misma pena de inhabilitación y el pago de las costas. Además, aprecia la agravante de reincidencia al haber sido condenado previamente por un delito de estafa.

Asimismo, interesa que ambos indemnicen conjunta y solidariamente a LMR Sales and Research SL con 86.063 euros, correspondientes a la cantidad no reintegrada, siendo Imovitech World SL responsable civil subsidiaria.