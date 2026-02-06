Piden 6 años de prisión para un acusado de intentar provocar un incendio en una oficina del INSS en Madrid

Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Provincial de Madrid, a 26 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid celebra este miércoles un juicio contra un acusado de intentar provocar un incendio en una oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) situada en la calle Serrano de la capital, hechos por los que afronta una petición de seis años de prisión.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron sobre las 13.40 horas del 16 de agosto de 2023, cuando el acusado accedió a la oficina portando una garrafa con aproximadamente medio litro de gasolina y un mechero, en un momento en el que el local se encontraba lleno de personas.

El procesado derramó gasolina en el suelo e intentó prenderle fuego, generando una situación de grave peligro para los usuarios y trabajadores del centro. El incendio no llegó a producirse gracias a la intervención del vigilante de seguridad, que forcejeó con el acusado para impedirlo.

Instantes después, un agente de la Policía Nacional acudió al lugar y se abalanzó sobre el procesado para evitar que lograra su propósito, cayendo ambos al suelo. Como consecuencia de la actuación, el agente sufrió una intoxicación leve por inhalación de carburantes, que requirió asistencia médica y tardó dos días en curar, sin que le impidiera el desarrollo de sus actividades habituales.

La Fiscalía también señala que durante el forcejeo se produjeron daños materiales, tanto en el uniforme del agente -valorados en 112,29 euros- como en un teléfono móvil iPhone XR, propiedad de un tercero, con desperfectos tasados en 120 euros.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal considera que concurren un delito de incendio en grado de tentativa, así como un delito leve de lesiones. Solicita para el acusado una pena de seis años de prisión y tres meses de multa con una cuota diaria de seis euros.

Asimismo, interesa que el procesado indemnice con 120 euros al propietario del teléfono móvil dañado, con 100 euros al agente de la Policía Nacional por las lesiones sufridas y con 112,29 euros al Ministerio del Interior por los daños ocasionados en el uniforme policial.