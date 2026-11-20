Adriana Isabel Mójica - ADRIANA MÓJICA

TORRELODONES 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La acusación particular ha solicitado una pena de ocho años de prisión para J. L. B., el conductor acusado de atropellar mortalmente a la cantante salvadoreña Adriana Isabel Mojica, de 19 años, en septiembre de 2024 en el término municipal de Torrelodones, y darse posteriormente a la fuga.

Según el escrito de acusación, la representación legal de la familia de la víctima pide la apertura de juicio oral contra el procesado, un varón español de 20 años -19 en el momento de los hechos- y conductor novel, además de reclamar la privación y pérdida de vigencia del permiso de conducir durante diez años.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2024, en torno a las 06.45 horas -siendo confirmada su muerte por los servicios de emergencia alrededor de las 07.30 horas-, en el kilómetro 31,5 de la vía de servicio de la autovía A-6, en sentido salida, cuando la joven, reconocida por su candidatura a las nominaciones de los Premios Grammy Latinos, se dirigía a una parada de autobuses.

De acuerdo con la instrucción, el vehículo circulaba a 60 kilómetros por hora en sentido ascendente cuando se salió de la calzada por el margen derecho, invadió el arcén e impactó contra un muro, arrollando mortalmente a la artista, que sufrió politraumatismos incompatibles con la vida, antes de que el conductor huyera del lugar.

Horas después del siniestro, el joven fue detenido por la Guardia Civil. Las diligencias practicadas determinaron que circulaba bajo los efectos del alcohol y las drogas. Tras su puesta a disposición judicial en Collado Villalba, quedó en libertad provisional con la retirada cautelar del carné de conducir.

La petición de ocho años de cárcel de la acusación particular se estructura en dos bloques penales: por un lado, por los presuntos delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas, conducción temeraria y homicidio por imprudencia grave; y, por otro, por el presunto delito de abandono del lugar del accidente. De igual forma, solicita seis y cuatro años de retirada del permiso de conducir, respectivamente, junto con la pérdida de vigencia del mismo.