Una pionera técnica del Ramón y Cajal para tratar la hipertensión portal con una nueva prótesis mejora el tratamiento

Unidad de Enfermedad Vascular Hepática del Hospital Ramón y Cajal - HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Ramón y Cajal ha realizado por primera vez un innovador procedimiento que lo sitúa entre los centros pioneros a nivel internacional en el tratamiento de la hipertensión portal, el aumento de la presión sanguínea en la vena porta que lleva la sangre desde el intestino hasta el hígado.

En concreto, profesionales de la Unidad de Enfermedad Vascular Hepática han implantado una nueva prótesis para comunicar la vena porta y la vena hepática que permite seleccionar un menor calibre del utilizado hasta ahora y que supone un menor riesgo para los pacientes y un avance hacia la personalización del tratamiento de este tipo de enfermedad.

Este logro, que representa un cambio de paradigma al permitir un ajuste más preciso y seguro desde el inicio del procedimiento, es fruto de años de trabajo de esta Unidad, acreditada como CSUR (Centro de Referencia Nacional).

Este CSUR ha atendido desde 2020 a más de 650 pacientes de toda España, realizando más de 250 TIPS y más de 50 recanalizaciones portales complejas.

Estos resultados son posibles gracias a infraestructuras de última generación y a un equipo multidisciplinar altamente especializado.