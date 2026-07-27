Piquet (FMM) agradece a los alcaldes que han abierto dispositivos para atender a desplazados por los incendios

La alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, y la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en su visita al dispositivo de acogida de Espartales (Alcalá de Henares) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la Federación de Municipios de Madrid, Judith Piquet, ha agradecido a los regidores que han abierto dispositivos para atender a los desplazados por el incendio de la Sierra Oeste.

"Estamos demostrando que, trabajando todos en la misma dirección, es como mejor se afrontan situaciones tan difíciles como esta", ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación mientras acompañaba a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en su visita al dispositivo de acogida instalado en el barrio complutense de Espartales.

Durante el recorrido, ambas han conocido el funcionamiento del operativo coordinado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Comunidad de Madrid, que incluye un puesto sanitario atendido por el Summa 112, sala de lactancia, habitaciones familiares, espacio veterinario para mascotas, zona infantil, área de reparto y preparación de alimentos, comedor y zona de descanso para las personas acogidas. El pabellón dispone de capacidad para 200 personas y actualmente acoge a alrededor de ciento cincuenta vecinos procedentes principalmente de Zarzalejo y Cenicientos.

Durante su atención a los medios de comunicación, Judith Piquet ha destacado la rápida coordinación entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid "desde el primer momento de la emergencia para poner en marcha un dispositivo capaz de atender todas las necesidades de las familias evacuadas".

La alcaldesa ha explicado que las distintas consejerías han trabajado conjuntamente con el Ayuntamiento para garantizar la asistencia sanitaria, las derivaciones de personas con necesidades médicas, la atención psicológica y todos los servicios necesarios para que los evacuados reciban una atención integral durante su estancia en Alcalá de Henares.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo desarrollado por Protección Civil, Policía Local, Policía Nacional, Parque Municipal de Servicios, Ciudad Deportiva y el conjunto de trabajadores municipales, así como el compromiso de los voluntarios que permanecen atendiendo el dispositivo desde su apertura.

Judith Piquet ha trasladado un agradecimiento expreso a todas las personas, empresas y entidades que se han volcado con las familias evacuadas. "Alcalá ha vuelto a demostrar que es una ciudad solidaria; solo puedo dar las gracias", ha señalado la alcaldesa, quien ha reconocido la colaboración de los supermercados que han donado alimentos, del chef Iván Plademunt, de los centros de acogida San Juan Pablo II y Virgen de las Angustias, de Cruz Roja y de todos los voluntarios que están contribuyendo a que las personas desplazadas se sientan acompañadas y atendidas en unos momentos especialmente difíciles.

Piquet ha recordado además que el Ayuntamiento mantiene preparado un plan de contingencia para responder a cualquier evolución de la emergencia. Además de las 200 plazas habilitadas en Espartales, el Consistorio dispone de nuevos pabellones municipales preparados para ampliar la capacidad de acogida si fuera necesario.