Piquet recurrirá el auto que propone juzgarla y asegura que no dejará de denunciar la política migratoria de Sánchez

Archivo - La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha anunciado que recurrirá el auto judicial por el que el juez propone juzgarla por la supuesta filtración de dos denuncias por agresiones sexuales presuntamente vinculadas a migrantes y ha asegurado que este procedimiento no hará que deje de denunciar la política migratoria del Gobierno central de Pedro Sánchez.

En declaraciones de la alcaldesa de Alcalá remitidas por el Ayuntamiento, Piquet ha afirmado que el jueves conoció la resolución "por la prensa" antes de que fuera notificada a su abogado, y ha expresado su confianza en que "prevalezca la verdad" durante el procedimiento judicial. "Me llama poderosamente la atención que se haya filtrado una noticia", ha señalado.

Piquet, que ha reiterado su respeto al Estado de Derecho, ha avanzado que presentará recurso cuando reciba formalmente la resolución, al considerar que el auto presenta "algunas carencias" y una "falta de motivación absoluta".

La alcaldesa también ha aludido a que la denuncia fue presentada por el exjefe de la Policía Local. "Solo tenemos la versión de un jefe de Policía que fue relevado del cargo" y que denunció los supuestos hechos tras producirse ese relevo.

CARGA CONTRA "LOS ATROPELLOS" DE SÁNCHEZ EN POLÍTICA MIGRATORIA

Asimismo, ha defendido que el procedimiento no modificará su actuación política y ha insistido en que continuará denunciando la política migratoria del Ejecutivo central. "Que no duden ni un segundo de que, con todo lo que están haciendo, no me van a callar", ha manifestado.

Así, ha arremetido contra "los atropellos" del presidente del Gobierno en materia migratoria, y ha abundado que seguirá trabajando para defender a los vecinos de Alcalá de Henares poniendo siempre de manifiesto "la verdad y lo que ocurre" en la ciudad madrileña. "Yo simplemente lo único que espero es que prevalezca la verdad", ha afirmado.