Piquetes de la huelga de prisiones cortan la M-400 a la altura de los accesos desde Toledo y Aranjuez

Actualizado 24/10/2018 12:12:24 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi 500 funcionarios de prisiones de Aranjuez se manifiestan este miércoles para exigir al Gobierno central que desbloquee el conflicto laboral que sufre el colectivo y esta mañana varios piquetes han bloqueado en la M-400 los accesos desde Toledo y Aranjuez, impidiendo la entrada de sus compañeros.

Desde el Comité de Empresa han explicado a Europa Press que como convocantes "respetan los servicios mínimos", que han avisado a todos "que eran de obligado cumplimiento", pero que siempre hay gente que actúa por su cuenta y no atiende a lo que es la organización de la huelga.

"Cortan accesos e impiden el paso de compañeros, pero eso trasciende la responsabilidad de los sindicatos convocantes. En este caso, en Aranjuez han cortado el acceso tanto desde Toledo como desde Aranjuez y la gente no puede entrar a realizar el servicio", ha subrayado el responsable del CSIF en el Ministerio del Interior, Javier Ayala.

La huelga empezó ayer a las 22 horas, en el turno de noche, y termina hoy a las 22, cuando acabe el de tarde. En total, serán cinco días, también 6, 8, 13 y 15 de noviembre, si no se reinician las negociaciones.

"Esperemos no tener que usar los días de noviembre, pero mucho me temo que si esto sigue así nos veremos abocados a continuar con la huelga", ha dicho, al tiempo que ha recordado que no ha habido contactos.

Ahora, dice, reclaman la vuelta a la negociación del principio de acuerdo alcanzado el pasado 25 de septiembre donde se les ofreció una mejora que en global ascendía casi 123.000 euros, y que fue retirada tres días después.