Las piscinas municipales de Madrid rozan el 100% de ocupación durante los fines de semana de julio

Archivo - Un hombre se tira de cabeza al agua en la piscina municipal de Casa de Campo, a 17 de junio de 2022, en Madrid, (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas municipales de Madrid alcanzan prácticamente el 100% de ocupación durante los fines de semana en el mes de julio, según ha destacado la concejala delegada de Deportes del Ayuntamiento, Sonia Cea, quien ha realizado un balance "muy positivo" del funcionamiento de las instalaciones esta temporada.

"En muchas piscinas alcanzamos prácticamente ese 100% de ocupación, sobre todo los fines de semana", ha explicado Cea en declaraciones a los medios desde el Centro Deportivo Municipal Casa de Campo, donde ha precisado que los fines de semana de julio son habitualmente los periodos de mayor afluencia.

Cea ha destacado que la temporada está desarrollándose "muy bien" y ha recordado el uso de los aforos dinámicos, un sistema que, según ha remarcado, ha permitido aumentar la capacidad disponible y llegar a duplicar el número de usuarios que podían acceder anteriormente a las piscinas municipales.

El Ayuntamiento mantiene abiertas esta temporada las 25 piscinas municipales de la capital y continúa ejecutando las obras para construir una nueva instalación en el distrito de Retiro.