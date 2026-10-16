Una placa recuerda al periodista y Cronista de la Villa Constantino Mediavilla en el inmueble donde vivió - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madrid recuerda con una placa la memoria del periodista y Cronista de la Villa Constantino Mediavilla en el inmueble donde vivió, en el número 82 de la calle Vallehermoso, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por el concejal de Chamberí, Jaime González Taboada, ha descubierto la placa en homenaje a Constantino Mediavilla, fallecido en 2024 a los 63 años. Le describe como "premiado periodista, ilustre referente de la historiografía madrileña y Cronista Oficial de la Villa".

Mediavilla fue nombrado Cronista Oficial de la Villa en 2019, título honorífico que reconoce a quienes han dedicado especial atención a Madrid a través de su actividad profesional.

Desarrolló una larga trayectoria profesional vinculada al periodismo madrileño. Comenzó en los años 80 como locutor y redactor de informativos en la Cadena SER y posteriormente dirigió informativos en Onda Galicia-Cadena SER, Radio Minuto y Radio 16, además de trabajar en el Gabinete de Radio del Ayuntamiento de Madrid.

También estuvo al frente de espacios radiofónicos como 'El Brasero' y 'La Chimenea' y colaboró como articulista y comentarista en distintos medios. En el año 2000 fundó 'Madridiario', uno de los primeros diarios digitales especializados en información de la Comunidad de Madrid, cuya dirección compaginó con su actividad como periodista y cronista de la ciudad.

A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Villa de Madrid Mesonero Romanos de Periodismo, la Antena de Plata o la Antena de Oro. En 2019 recogió el Premio al Periodista Especializado en Madrid de la Asociación de la Prensa de Madrid.