El Plan Estratégico Municipal de Madrid, que sustituirá al PGOU, se aprobará inicialmente a principios de 2027

La portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Estratégico Municipal de Madrid (PEM), que sustituirá al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se aprobará inicialmente a principios de 2027 al ser declarada su tramitación preferente en la Junta de Gobierno celebrada este jueves, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa.

Esta decisión, consecuencia de la declaración de especial relevancia del Plan Estratégico Municipal por parte de la Comunidad de Madrid, implica anteponer el expediente respecto a otros sin reducir los plazos legalmente establecidos, por ejemplo, en lo que concierne a información pública.

Se priorizará la emisión de informes de los órganos, lo que permite agilizar el procedimiento. El Gobierno municipal dará cuenta de este acuerdo en el Pleno.

Los trabajos de redacción del PEM comenzaron en 2024 tras un proceso de participación inicial que aún continúa. El pasado diciembre se registró el trámite de evaluación ambiental con la presentación del documento inicial estratégico y el borrador del plan en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid.

Este texto establece las bases para construir y ordenar el futuro urbano de la ciudad apostando por "un modelo urbano de crecimiento equilibrado para el Madrid que viene, donde se pueda construir el mayor número de vivienda posible con las mejores condiciones de vida para los madrileños, garantizando a su vez que la capital se adapte a cualquier desafío".