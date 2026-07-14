El Plan de Talento Sénior de la Comunidad ha incentivado la contratación de cerca de 2.000 personas mayores de 45

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha incentivado la contratación indefinida de cerca de 2.000 personas mayores de 45 años a través del Plan de Talento Sénior.

Según recoge el Ejecutivo autonómico en un comunicado, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha dado a conocer este martes estos datos en un encuentro sectorial para presentar esta iniciativa a empresas de energía y servicios públicos esenciales, celebrado en la sede de su Consejería.

Albert ha destacado la importancia de los trabajadores más veteranos, señalando que "en el seno de las compañías conviven diferentes generaciones que tienen lenguajes, expectativas y formas de trabajar distintas; saber gestionar esa diversidad es una cuestión estratégica y hay que valorar a los empleados sénior como fuente de criterio, estabilidad, compromiso y transmisión de conocimiento".

En este sentido, ha subrayado que estas cualidades cobran especial valor en sectores como el energético, que gestiona infraestructuras críticas y servicios esenciales, y ha recordado que el Plan de Talento Sénior, dotado con 135 millones de euros, articula 15 ejes y medio centenar de actuaciones dirigidas a este colectivo, incluyendo las ayudas a la contratación de hasta 7.500 euros, que suman una inversión de más de 13 millones de euros para este rango de edad.

Por su parte, las 41 Oficinas de Empleo del Gobierno regional han abierto casi 21.000 itinerarios personalizados para estos profesionales, con entrevistas individuales, tutores especializados y asesoramiento adaptado a cada persona.

Asimismo, otras iniciativas como el Plan Reactívate, orientado a la recualificación rápida en apenas tres meses, cuenta ya con más de 450 participantes, mientras que las acreditaciones de competencias suman cerca de 10.000 solicitudes en lo que va de año.