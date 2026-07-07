La plantilla de Policía Municipal se amplía con 326 nuevos agentes, casi un tercio de ellos mujeres

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, llega al acto de conmemoración de la festividad de San Juan, patrón de la Policía Municipal de Madrid, a 28 de junio de 2024, en Madrid (España). Durante el acto se entregan los reconocimientos, - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presidido la entrega de despachos de 326 nuevos agentes de la Policía Municipal que prestan ya servicio tanto en 21 comisarías de distrito de la capital como en otras siete comisarías especializadas del cuerpo. Almeida, siendo mujeres casi un tercio de ellos, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Junto a la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, Almeida ha agradecido a los nuevos policías su futura labor en un Cuerpo caracterizado por "la excelencia, el desempeño, la disciplina, el esfuerzo y el sacrificio".

Los nuevos policías municipales que hoy han recibido sus despachos, mayoritariamente de la promoción 55ª, también algunos de las 54ª, 53ª y 52ª, prestan servicio en 21 comisarías integrales de distrito del cuerpo repartidas por toda la ciudad, con 256 agentes asignados en ellas.

Otros 70 policías municipales comenzarán su carrera profesional en siete de las comisarías especializadas de Policía Municipal como la Judicial de Tráfico; de Apoyo y Protección a la Mujer, el Menor y el Mayor; de Medio Ambiente; de Emisora Central y Videoanálisis; de Gestión de la Diversidad; de Coordinación Judicial y de Apoyo Vial y Transportes.

MÁS MUJERES

Casi una tercera parte (28%) de los 326 nuevos agentes que han tomado posesión son mujeres, el doble respecto al conjunto de la plantilla policial (14,3%).

También se va avanzando en el rejuvenecimiento de la plantilla: la media de edad de los 326 policías municipales que hoy han recibido sus despachos es de 33 años, mientras que la del Cuerpo actualmente, es de 47 años en el caso de los hombres y de 46 en el de las mujeres.

Desde que Almeida accedió a la Alcaldía se han convocado 2.800 plazas para la incorporación de nuevos agentes, de los que han tomado ya posesión casi 1.700. Esto se ha traducido en más de 700 policías municipales más (un crecimiento del 13%) prestando servicio en las calles de la capital, restando las jubilaciones. En este punto, el alcalde ha reclamado al Gobierno la modificación de la tasa de reposición, "reclamación no atendida pese a las numerosas peticiones".

Ya en el Debate sobre el Estado de la Ciudad celebrado la pasada semana, Almeida anunció las 1.400 plazas que el Ayuntamiento tiene en marcha o que va a convocar a lo largo del año en el marco del Plan 10.000 de refuerzo progresivo de los servicios municipales esenciales. A eso se suma un incremento presupuestario de un 54% (540 millones de euros) respecto al de 2019 (350 millones).

Durante su mandato se han construido ocho comisarías y una unidad logística, además de reformas como la que centraliza las comisarías de Policía Judicial y sus comisarías dependientes en la calle Plomo de Arganzuela. Está en construcción la nueva comisaría de Villaverde.

En cuanto a la mejora de sus medios, en los dos mandatos de Almeida se han incorporado herramientas de tecnología puntera para los agentes de Policía Municipal como las cámaras de videovigilancia (183, la mitad de todas las operadas por el cuerpo y la gran mayoría dotadas de IA), la adquisición de los dispositivos táser (y de simuladores para formarse) y el refuerzo de los drones de la Sección de Apoyo Aéreo.