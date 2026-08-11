Una plataforma ciudadana alerta de desplazamientos por libre a la Sierra para ver el eclipse ante el riesgo de incendios

Incendio de Lozoyuela, Madrid - MONTE EN PIE

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana Monte en Pie ha advertido del riesgo que puede suponer la llegada de personas por su cuenta a espacios naturales de la Sierra Norte para observar el eclipse total de sol de este miércoles, especialmente por la posibilidad de que se produzcan incendios nuevos incendios forestales en la región.

Así lo ha señalado a Europa Press el portavoz de la plataforma, Ignacio Martínez, quien ha situado la principal preocupación en los desplazamientos fuera de los puntos organizados. "Lo que más miedo nos da son las personas que van por libre", ha explicado.

Martínez ha diferenciado estos desplazamientos de las actividades en espacios acotados o dentro de los cascos urbanos, que considera que pueden desarrollarse de forma "razonable" siempre que se controle la llegada de vehículos, los lugares de estacionamiento y las posibles vías de evacuación.

El problema, según ha expuesto, aparece cuando los visitantes buscan por su cuenta miradores, caminos o zonas forestales para contemplar el fenómeno. "Hay muchísima gente que va a la foto al sitio, al lugar, por sus 'likes' o por sus 'followers'", ha señalado.

A su juicio, el exceso de promoción ha alimentado la sensación de que es necesario acudir a determinados miradores o espacios naturales en la Sierra para no perderse el acontecimiento. "El eclipse dura unos minutos y un incendio es para toda la vida", ha recordado.

Al hilo, además del aumento de personas en un entorno que muchos de los asistentes no conocen, la plataforma alerta de que los vehículos pueden quedar estacionados sobre vegetación seca o dificultar el paso de los servicios de emergencia.

"Un coche con el tubo de escape al rojo vivo aparcando donde no debe, con las hierbas altas, puede provocar un incendio. En una tontería como esa se nos puede ir de las manos", ha advertido Martínez.

El portavoz ha insistido en que el peligro no procede únicamente de conductas deliberadas, sino también de descuidos y accidentes. "La matemática es muy sencilla: cuanta más gente va al campo, más probabilidades tenemos de un fallo y de un error", ha resumido.

EL RECUERDO DEL INCENDIO DE LOZOYUELA

La preocupación de Monte en Pie, que pide a la ciudadanía que "no suba al monte" por su cuenta, está marcada por el incendio declarado el pasado julio en Lozoyuela y Cinco Villas, a raíz del cual nació la plataforma ciudadana.

Martínez, que dedica su actividad profesional a la lucha contra los incendios, ha recalcado que los habitantes de la zona ya han vivido la proximidad de las llamas y no quieren que una imprudencia durante el eclipse desencadene un nuevo fuego.

"Cuando la gente ve el fuego en la puerta de su casa, no es lo mismo que verlo en la televisión", ha señalado este vecino de la Sierra, quien ha confesado que teme perder los árboles que todavía rodean su vivienda o ver desaparecer el paisaje que contempla cada día.

En este sentido, ha aplaudido la decisión del Ayuntamiento de Tres Cantos de suspender las actividades previstas para observar el eclipse por el alto riesgo de incendios y restringir el acceso de vehículos a la finca de Valdeloshielos. "Me parece un tema de sentido común", ha afirmado.

RIESGO EXTREMO DE INCENDIOS

La advertencia de la plataforma de estos últimos días coincide con las previsiones para la jornada del eclipse de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que el Índice de Peligro de Incendios Forestales alcance niveles muy altos o extremos en gran parte de la Península.

Al hilo, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado que toda la Comunidad estará al menos en riesgo muy alto y que la zona norte alcanzará el nivel extremo. También ha pedido acudir preferentemente a los puntos oficiales de observación para evitar la "atomización" de espectadores en espacios naturales o forestales no preparados.

La Delegación del Gobierno ha solicitado formalmente a la Comunidad de Madrid que restrinja entre las 16 y las 22 horas el acceso peatonal fuera de los puntos autorizados en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Asimismo, ha reclamado que se prohíba durante esa franja la circulación de vehículos a motor por los montes de utilidad pública, con las excepciones correspondientes para los servicios de seguridad y emergencias.

Más de 1.700 efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional formarán parte del dispositivo, junto a policías locales, voluntarios de Protección Civil y servicios de emergencias.

LLAMAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La Comunidad de Madrid también ha llamado a extremar las precauciones y colaborar en la prevención de incendios. Entre sus recomendaciones figuran planificar los desplazamientos, utilizar el transporte público, evitar circular o aparcar fuera de los lugares habilitados y no arrojar colillas, cerillas u objetos encendidos o inflamables.

El Ejecutivo autonómico ha previsto activar el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM) en situación operativa 0, reforzar los recursos de Emergencias 112 y del Cuerpo de Bomberos y garantizar las comunicaciones entre los efectivos implicados en el dispositivo.

Desde Monte en Pie reclaman, además, que no se desarrollen actividades en terreno forestal o en espacios colindantes y que se refuercen durante la jornada las plantillas dedicadas tanto a la vigilancia como a la extinción de incendios forestales.

La movilización de Monte en Pie en torno al eclipse constituye una de sus acciones dentro de una reivindicación más amplia de planes eficaces de prevención y de mejores condiciones para los trabajadores dedicados a combatir los incendios.

La plataforma ha remitido cartas a distintos ayuntamientos para conocer los planes de prevención, los recursos disponibles y las vías de evacuación previstas. Según Martínez, las respuestas recibidas no han detallado suficientemente estos aspectos.

En concreto, la entidad ha protestado junto a los vecinos en los municipios de Buitrago de Lozoya y Lozoyuela para reclamar al Ejecutivo autonómico "más prevención" frente a los incendios forestales.