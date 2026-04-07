Plataforma de Escuelas Infantiles cifra en un 41% el seguimiento de la huelga, frente al 31% que estima la Comunidad

Concentración de las trabajadoras de escuelas infantiles frente al Ministerio de Educación. - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles ha cifrado en un 41% el seguimiento del primer día de huelga indefinida en los centros educativos que imparten este primer ciclo de Educación Infantil, frente al 31% que estima la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades en los colegios que gestiona.

Según ha detallado la portavoz de la plataforma, Rosa Marín, desde la concentración de este martes frente al Ministerio de Educación con motivo del primer día de huelga indefinida, algunos directores de los colegios "no han informado y han intentado vulnerar el derecho de las compañeras".

En el caso de las escuelas infantiles de gestión directa, el seguimiento se sitúa en el 47,71%. En aquellas escuelas que son de gestión indirecta, el dato crece hasta el 64,10%, mientras que en las escuelas de gestión privada el dato cae al 2,69%.

"Viven en mínimos y no puede salir ninguna a la calle, entonces no lo pueden secundar. Lo que hay que hacer ver es que no se puede vivir en servicios mínimos porque la calidad educativa que se da no cubre las necesidades de individualidad y de cuidado que merece la infancia", ha insistido la portavoz.

La huelga indefinida, que apoya CC.OO y UGT, aunque este último sindicato solo ha convocado un día de paro, se mantendrá "el tiempo que sea necesario" hasta que se produzcan mejoras que "permitan garantizar una educación de calidad".

INCIDENCIAS

Desde la Consejería de Educación han informado a Europa Press que la jornada de huelga está transcurriendo "con normalidad", que todos los centros han abierto sus puertas y que "se están cumpliendo los servicios mínimos".

Sin embargo, el Gobierno regional ha lamentado que algunas escuelas de municipios como Leganés o en la capital han amanecido con sus cerraduras selladas con silicona para "intentar impedir el derecho a la educación de alumnos y familias". Las incidencias han quedado resueltas de "manera inmediata".

Así, el seguimiento de los paros en los centros educativos gestionados por la Comunidad de Madrid --colegios públicos con primer ciclo de Educación Infantil y Escuelas Infantiles de gestión directa e indirecta-- ha sido del 31%.

LA COMUNIDAD DEFIENDE SU RED DE ESCUELAS

"La Comunidad cuenta con una extensa red de escuelas infantiles sostenidas con fondos públicos que desde hace siete años ofrecen la escolarización gratuita a las familias. Además, realiza constantes actuaciones de mejora de instalaciones y adecuación de espacios en las escuelas de su competencia, ha incrementado un 9% los módulos de financiación en su red de gestión indirecta", han asegurado desde la Consejería que lidera Mercedes Zarzalejo.

En cuanto a la regulación básica sobre ratios, el Ejecutivo autonómico ha señalado que corresponde a la normativa estatal del Gobierno central, que "ha dejado fuera el primer ciclo de educación Infantil 0-3 años en el borrador del real decreto de mínimos de ratios que está preparando".

Fuentes de la Consejería de Educación han insistido que "reconocen y valoran" el trabajo de estos profesionales. Por ello, convocó hace unos días a los representantes de la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles para conocer de primera mano sus reivindicaciones.

Asimismo, han instado a sindicatos y patronales al diálogo para mejorar el convenio colectivo del sector, así como las condiciones laborales y salariales del personal de centros privados y de gestión indirecta.