La plataforma Madrid contra la LIDER anuncia movilizaciones en septiembre contra la nueva ley del suelo regional

Archivo - Tres grúas en un edificio en obras, a 11 de febrero de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora ciudadana Madrid contra la LIDER ha anunciado movilizaciones a partir del mes de septiembre contra el proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), al considerar que la norma "facilita la especulación inmobiliaria", reduce las garantías ambientales y sociales y establece un urbanismo "a dos velocidades".

En un comunicado, la plataforma ha criticado que el Gobierno autonómico presente la futura legislación como una herramienta para agilizar la tramitación urbanística, sin haber realizado previamente, según sostiene, un "diagnóstico objetivo" sobre la situación del suelo y el territorio en la región.

La coordinadora afirma que no se han aportado datos concretos sobre los actuales plazos de tramitación ni sobre los posibles "cuellos de botella" administrativos. Asimismo, señala que el proyecto se ha elaborado sin analizar los efectos de los 25 años de vigencia de la actual Ley del Suelo y de las más de tres décadas de aplicación de la Ley de Ordenación del Territorio.

A juicio de Madrid contra la LIDER, la nueva normativa responde más al objetivo de "facilitar la expansión" del suelo urbanizado y las operaciones inmobiliarias que a las "necesidades sociales y los límites ambientales" de la Comunidad de Madrid.

LA PLATAFORMA VE "DEJACIÓN" DE LAS ADMINISTRACIONES EN LOS NUEVOS PEM

Entre sus principales críticas se encuentra la sustitución de los actuales planes generales por los Planes Estratégicos Municipales (PEM). La plataforma considera que esta modificación supone una "dejación" de las obligaciones de las administraciones públicas a la hora de definir los modelos territoriales y urbanos, al trasladar parte de su desarrollo a la iniciativa privada.

También denuncia que la reforma reduce los mecanismos de participación ciudadana y los convierte, en su opinión, en trámites "prácticamente formales".

La coordinadora cuestiona igualmente la reducción del número de clases de suelo y las medidas anunciadas "abre una puerta trasera por la que se podrán colar todo tipo de actividades excepcionales", tanto en "terrenos rurales protegidos como no protegidos".

En este sentido, advierte de que en el suelo rural no protegido, que cifra en aproximadamente el 22,5% del territorio regional, podrían desarrollarse actuaciones urbanísticas "sin cortapisa legal alguna".

Madrid contra la LIDER también sostiene que la futura ley rebajará la categoría jurídica de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos de los municipios, lo que, a su juicio, podría facilitar la descatalogación de elementos del patrimonio histórico.

Respecto a la anunciada reducción de los plazos de tramitación, la plataforma afirma que las estimaciones difundidas no se encuentran respaldadas por datos "fiables y conocidos". Además, alerta de que una mayor rapidez podría conseguirse a costa de las garantías legales, ambientales y sociales.

URBANISMO DE "PRIMERA" Y DE "SEGUNDA"

La coordinadora también critica la intervención de entidades privadas colaboradoras en los procedimientos. Considera que la norma establecerá un sistema con dos ritmos: el de la Administración pública y el de unas entidades privadas que, según advierte, tramitarán los expedientes con mayor rapidez.

Esto supondrá, según la organización, la aparición de un urbanismo "de primera o de pago", vinculado a la iniciativa privada, y otro "de segunda", correspondiente a la gestión pública.

La organización denuncia, además, que la ley permitirá al Gobierno autonómico "intervenir" directamente en determinados ámbitos subregionales, "al margen por completo de la normativa y la opinión de los municipios afectados". "Obviamente, por ahí se pretenderá en un próximo futuro colar proyectos de graves impactos ambientales en el campo energético, de proceso de datos, macro granjas, etc.", alertan.

Por todo ello, la coordinadora ha calificado el proyecto de "grave irresponsabilidad" del Ejecutivo autonómico y ha advertido de que sus efectos sobre el territorio y la sociedad podrían ser "profundos y negativos".

LUZ VERDE A LA LIDER

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó este miércoles el Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), una nueva Ley del Suelo con la que el Ejecutivo madrileño busca agilizar el desarrollo urbanístico, facilitar la construcción de vivienda y reducir los plazos de tramitación de planes urbanísticos de los actuales doce años a un máximo de cuatro.

El proyecto será ahora remitido a la Asamblea de Madrid, que deberá dar su visto bueno definitivo para aprobar la nueva norma.

La principal novedad de la norma es la implantación de los nuevos Planes Estratégicos Municipales (PEM), que permitirán a los ayuntamientos aprobar su planeamiento urbanístico en un plazo de entre cuatro y seis años, frente a los casi 12 que se requieren en la actualidad. Además, el planeamiento de desarrollo pasará de siete a cuatro, y en algunos casos podría ser de apenas un año.

Según ha destacado el Gobierno regional, el nuevo modelo permitirá adaptar la planificacion a las necesidades específicas de cada municipio, teniendo en cuenta factores como la protección ambiental, las infraestructuras, los servicios públicos y las características sociales, económicas y culturales.

La ley también simplifica la clasificación del suelo, que pasará de cinco categorías a tres --urbanizado, rural protegido y rural no protegido-- para facilitar su gestión y aportar mayor seguridad jurídica a propietarios, administraciones e inversores.