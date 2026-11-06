La Plataforma Movilidad Norte marcha este lunes en El Molar en demanda de autobuses interurbanos "dignos"

Archivo - Autobús interurbano de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), a 26 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Movilidad Norte de Madrid ha convocado para este lunes al mediodía una marcha ciudadana en El Molar como método de protesta para reclamar a las administraciones competentes la mejora del servicio de autobuses interurbanos, un "servicio público esencial" que quieren sea "digno" en la zona.

El recorrido de la marcha, denominada oficialmente 'Marcha Plataforma Movilidad Norte de Madrid', comenzará en la parada de autobús situada en la intersección de la avenida España con Almirante Martel. Desde este punto, los manifestantes avanzarán hasta llegar al final establecido en la parada de autobús de la plaza Mayor, frente al Ayuntamiento de la localidad.

Bajo la consigna '¡El norte se mueve!', la plataforma subraya la necesidad de adaptar la infraestructura de transporte "a las realidades de los municipios de la Sierra Norte". Así, consideran que la falta de "alternativas eficientes" afecta directamente al acceso al empleo, los servicios sanitarios y la educación.

Según han relatado los organizadores en un comunicado, esta situación termina por generar una "brecha de desigualdad territorial" que los vecinos buscan que se revierta a través, precisamente, del fortalecimiento de los servicios públicos.