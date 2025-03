Plataforma 'Salvemos la Casa de Campo' pide trasladar a los menores del centro de Batán porque "no es el lugar adecuado"

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Salvemos la Casa de Campo' ha expresado este viernes su "absoluto rechazo" a la ubicación del centro de menores de Batán, situado en el antiguo Albergue Richard Schirrmann del parque, ante las noticias sobre la rehabilitación de sus instalaciones.

En un comunicado, consideran que la instalación de este centro en un enclave de tan alto valor histórico y medioambiental es incompatible con la declaración de la Casa de Campo como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Sitio Histórico.

"El antiguo Albergue Richard Schirrmann debe ser destinado a usos que respeten y fomenten los valores patrimoniales, ecológicos y culturales del parque. Si queremos que la Casa de Campo sea el 'pulmón verde de Madrid', no puede seguir siendo objeto de decisiones que vulneran su naturaleza y finalidad", señalan.

La plataforma ha querido enfatizar que su oposición a este proyecto "no responde a un rechazo hacia la acogida e integración de menores no acompañados, quienes sin duda merecen espacios adecuados y dignos para su desarrollo". Sin embargo, aseguran que el emplazamiento elegido "no es el adecuado para este fin".