La Plataforma UCM por la Pública ofrece clases en la acampada de la Puerta del Sol desde este lunes

Varias personas acampadas en la Puerta del Sol, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma UCM por la Pública ha preparado para esta semana una serie de clases, de distintas temáticas, en la acampada de la Puerta del Sol para "dar un apoyo simbólico y significativo".

Los profesores que integran esta organización comenzarán este lunes una programa de "clases en la calle". Se tratarán aspectos que irán "desde de la física y el cambio climático, hasta de el fenómeno comunicativo que se ha vivido durante la semana pasada con el desahucio de Maricarmen y el auge del del movimiento antidesahucios; así como se hablará también de rentismo y su relación con el capitalismo", ha señalado la portavoz de UCM por la Pública, Eva Aladro, en declaraciones a Europa Press.

El primero de estos espacios lectivos será esta tarde, de 16 a 17 horas, cuando los profesores Sara Porras y Pedro Uceda, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM, ofrecerán la ponencia 'Sociología urbana: de la fragmetación social a la movilización urbana. La ciudad como campo de batalla'.

A las 20 horas se impartirá 'La Uni en la puta calle', que correrá a cargo de María José Díaz Santiago, Pablo López Calle y Antonio Ramírez Melgarejo, docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Complutense.

Ya el martes será el turno de la ponencia 'El rentismo y la construcción histórica del capitalismo en España', impartida por Eddy Sánchez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Por la tarde, Víctor Alonso Rocafort, de la misma facultad, abordará 'Democracia radical versus populismos. Una teoría política para y desde la acampada'. Le seguirá Belén Rodríguez de Fonseca, profesora de Ciencias Físicas, con 'Islas térmicas. Por qué Sol es un infierno sin árboles.'

Por último, este miércoles estarán en Sol Eva Aladro y Raquel Caerols, de la Facultad de Ciencias de la Información, presentando 'El fenómeno comunicativ0 Maricarmen y cómo despertar conciencia'. Les acompañará el docente de Ciencias Económicas y Empresariales Xabier Arribazalo, encargado de impartir 'Por el derecho a migrar. Qué hacer ante la superexplotación y la representación racista'.

Este ciclo de clases en la calle lo cerrará, también el miércoles, Alicia Castillo Mena, de la Facultad de Geografía e Historia de la UCM, con 'Luchas sociales y patrimonio. Una incuestionable y valiosa relación'.

Una vez establecidas estas clases, y mientras siga en pie la acampada en la Puerta del Sol, la idea de la plataforma es incorporar más horarios en los próximos días, según han indicado.

"Queremos, sobretodo, traer la atención, poner nuestro grano de arena a este fenómeno único que se está viviendo, que es el hecho del despertar de la conciencia ciudadana al respecto de la situación de miles y miles de personas en el en el ámbito de la vivienda", ha conluido Eva Aladro.