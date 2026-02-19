Plataforma de universidades públicas solicitan reunión con rectores para abordar la "infrafinanciación" y propuestas

Archivo - Decenas de personas durante la manifestación universitaria por la educación pública, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora interuniversitaria de las asambleas por la universidad pública, también llamada plataformas por la pública, ha solicitado una reunión a los seis rectores de la Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III para abordar la "infrafinanciación" y sus propuestas.

Así lo ha trasladado en una carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, remitida a la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) y la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Amaya Mendikoetxea.

"Queremos trasladar las perspectivas de la comunidad educativa sobre la infrafinanciación y la futura Ley de Universidades, abriendo así un marco de diálogo y escucha con el conjunto de agentes de la comunidad universitaria", ha subrayado.

La plataforma ha remarcado que las asambleas por la universidad pública se han constituido durante el último año como "un espacio de representación, organización y decisión de PDI, PTGAS y estudiantes". Su "legitimidad" para representar sus intereses "se funda en el hecho de que desde este espacio se han organizado las masivas movilizaciones en defensa de la universidad pública".

"La coordinadora ha sido igualmente elegida de forma democrática y directa en las Asambleas de cada universidad, y está compuesta por PDI, PTGAS y estudiantes de las seis universidades públicas madrileñas", ha defendido.

Por ello, ha solicitado a los rectores, quienes desempeñan "un papel fundamental" en la interlocución con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, reciban a las plataformas "a fin de intercambiar objetivos de interés común y abordar las preocupaciones compartidas sobre el futuro de las universidades públicas madrileñas".

"Los cambios en la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades deben ser tomados como una oportunidad para fortalecer la defensa de la universidad pública, de poner fin a la profunda y grave infrafinanciación que afecta a nuestras universidades y de hacer que todo proyecto legislativo vaya acompañado de un diálogo abierto con el conjunto de la comunidad universitaria", ha reclamado.

Según trasladó este miércoles el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC) "no va a salir como está redactada" y la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, se centrará en la financiación de los centros públicos.